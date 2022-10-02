Osmaniyespor: 1-1 - Son Dakika
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Osmaniyespor: 1-1

02.10.2022 17:56
Osmaniyespor: 1-1

STAT: Spor Toto AkhisarHAKEMLER: Cihan Ateş, Eray Pınar, Ozan BekarAKHİSARSPOR: Halil - Furkan, Yusuf Acer, Recep (Dk. 46 Turhan), Enes, Salih (Dk. Halil İbrahim), Bora, Yusuf Kanal, Göksu, Mert Efe (Dk. 74 Oğuzhan), Orçun (Dk.

STAT: Spor Toto Akhisar

HAKEMLER: Cihan Ateş, Eray Pınar, Ozan Bekar

AKHİSARSPOR: Halil - Furkan, Yusuf Acer, Recep (Dk. 46 Turhan), Enes, Salih (Dk. Halil İbrahim), Bora, Yusuf Kanal, Göksu, Mert Efe (Dk. 74 Oğuzhan), Orçun (Dk. 60 Serkan ÖzbakanOSMANİYESPOR: Mehmet - Halil, Abdurrahman Ayhanoğlu, Kadir Mert, Mert Sarı, İsmail, Kaan (Dk. 87 Emirhan), Ekrem, Miraç Furkan (Dk. 46 Onur), Hüseyin (Dk. 60 Abdurrahman Çağlar), FeyyazGOLLER: Dk. Dk. 22 Yusuf Kanal (Akhisarspor) - Dk. 41 Feyyaz (Osmaniyespor)

SARI KARTLAR: Miraç Furkan, Feyyaz, Kaan (Osmaniyespor)

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta galibiyetle tanışamayan Akhisarspor evinde Osmaniyespor'la 1-1 berabere kaldı. Akhisarspor 22'nci dakikada Yusuf Kanal ile öne geçti, Osmaniyespor 41'nci dakikada Feyyaz ile beraberliği yakaladı. Mücadelede berabere sonuçlandı.


- Akhisar
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Kaynak: DHA

Bora Füzesi, Göksu, Acer, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Osmaniyespor: 1-1 - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: Osmaniyespor: 1-1 - Son Dakika
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