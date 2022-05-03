Otizmi onu 'pes' ettirmedi, başarıdan başarıya koşuyor - Son Dakika
Üye Girişi

Otizmi onu 'pes' ettirmedi, başarıdan başarıya koşuyor

03.05.2022 00:58
Otizmi onu 'pes' ettirmedi, başarıdan başarıya koşuyor

KOCAELİ (İHA) – Küçük yaşta otizm teşhisi konulan 25 yaşındaki Ege Deniz, hayata spor ile tutundu.

KOCAELİ (İHA) – Küçük yaşta otizm teşhisi konulan 25 yaşındaki Ege Deniz, hayata spor ile tutundu. Ege, 12 sene önce masa tenisiyle başladığı spor hayatına triatlet olarak devam ediyor. Özel durumuna rağmen masa tenisi, atletizm ve yüzme branşlarında başarılar elde eden Deniz, tek özel birey olarak katılmış olduğu Triatlon Türkiye Kupası'nda birinci oldu.

Kocaeli'de yaşayan 25 yaşındaki otizmli Ege Deniz, spora 12 sene önce masa tenisiyle başladı. Masa tenisinde ve daha sonrasında yönelmiş olduğu atletizm ile yüzme sporlarında çeşitli başarılar elde etti. Deniz'in yeteneğini fark eden hocaları, onu triatlet olarak yetiştirmeye başladı. Ege Deniz, Mersin'de düzenlenen ilk defa katıldığı Triatlon Türkiye Kupası'nda 1.5 kilometre yüzdü, 20 kilometre bisiklete bindi ve 10 kilometre koşarak birinci oldu.

"Spora başladıktan sonra hayatı değişti"

Ege'nin spor ile tanışmadan önceki halinin çok kötü olduğunu belirten beden eğitimi öğretmeni Serkan Yüksekkaya, hayatının spora başladıktan sonra değiştiğini söyledi. Yüksekkaya, "Ege sporla 12 sene önce tanıştı. Çok zor durumdaydı ve psikiyatristlerin bile artık çare olamayacağı, kliniklere yatırılacak düzeydeydi. Ege'nin hayatı, spora başladıktan sonra değişti. Spora masa tenisiyle başladıktan 3-4 ay sonra yetenekli olduğu ortaya çıktı. Küçük çapta düzenlenen turnuvalara katılarak çeşitli başarılar elde etti. Ege'de tabii ki bu süreçte kendisini toparladı. Masa tenisinden sonra çeşitli branşlara yönlendirdik. Yönlendirdiğimiz branşlar içerisinde yüzme ve atletizm var. Yüzme ve atletizmde çok iyi başarılar elde etti. Ege'yi triatlet yapabilmek için triatlona başlattık. Yaklaşık 7- 8 aydır çok ciddi bir çalışma yapıyoruz. Geçen hafta Mersin Yenişehir'de gerçekleştirilen Triatlon Türkiye Kupası bayanlar genel kategorisinde birinci oldu. Sprint mesafe koştuğu yarışmada 1 buçuk kilometre yüzdü, 20 kilometre bisiklete bindi ve 10 kilometre koştu. Biz Ege'nin bu başarısından çok mutlu olduk" ifadelerini kullandı.

"12 sene önceki Ege yok artık"

Görmüş olduğu destek ve elde ettiği başarılarla artık eski Ege'nin olmadığını vurgulayan Yüksekkaya, "Ege daha önce çeşitli branşlarda başlarılar gösterdi ama bu daha çok olayın bir bütünü gibi oldu. Ege'nin bu başarısında, bizim emeklerimiz, kendisinin azmi ve özellikle ailesinin ona çok güvenmesi, her konuda destek vermesi etkili oldu. Bütün bunların yanı sıra Ege'nin toparlanması bizim için en güzeli. 12 sene önceki Ege yok artık. Sporun özel çocuklara etkisini de bu şekilde görmüş olduk" şeklinde konuştu.

Çalıştıkları zaman normalle yarışabiliyorlar

Özel duruma bakış açısının özel birey insanların üzerinde çok etkili olduğunun altını çizen Yüksekkaya, özel çocukların çalıştığı zaman normallerle de yarışabileceklerine dikkat çekti. Yüksekkaya, "Ege zaten çok yetenekli ve disiplinli bir arkadaş. Geçmişten gelen çalışmaları ve bu zaman ki yaptığımız çalışmaların bir bütünü yakalamak için normal ya da özel ayrışımını kaldırmak istiyoruz. Özel çocuklar çalıştığı zaman normallerle de yarışabiliyor demek istedik. Özel duruma bakış açımızın ve davranışlarımızın çok büyük bir etkisi var. Yeni bir çocuk aramıza katıldığı zaman gözlemlediğimizde çoğu konuda bizden daha yetenekli olduklarını görüyoruz. Zaman ve emek isteyen bir süreç. Gördüğünüz gibi egeye spor yapmak yakışıyor. Özel arkadaşlarımızın hepsini spora davet ediyorum. Obsesif hareketlerinden kurtulmak konusunda spor çok etkili bir çözüm" cümlelerine yer verdi. - KOCAELİ

YORUMLAR
500
Kocaeli'de vatandaşlar bayram namazı için camileri doldurdu Kocaeli'de vatandaşlar bayram namazı için camileri doldurdu Kocaeli 34. kez bayramlaştı Kocaeli 34. kez bayramlaştı

Kocaeli, Otizm, Yüzme, Ege, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Otizmi onu 'pes' ettirmedi, başarıdan başarıya koşuyor - Son Dakika


Son Dakika
23:47 Çocuklarına bayram ziyaretine giden adam, eski eşini bıçaklayarak öldürdü!
23:36 Kanserle savaştığı öne sürülen Putin'in sağlık durumu nasıl? Lavrov, Rus liderin görüştüğü liderleri işaret etti
23:21 Savaşın 68. gününde iki Rus gemisi Bayraktar TB2 tarafından vuruldu
23:01 UEFA'nın Rusya'ya yaptırım uygulaması Türk takımlarının işine yaradı! İşte ekiplerimizin yeni Avrupa haritası
22:36 Miss Turkey güzeli Şevval Şahin, Ibiza tatilinden arka arkaya bikinili pozlarını paylaştı
22:10 CHP'li Tanal, Osman Kavala'yı cezaevinde ziyaret etti! Kavala: Temelsiz bir iddia nedeniyle bana ceza verildi
21:24 Galatasaray'da seçim, 11 Haziran Cumartesi günü gerçekleşecek
21:11 Şanlıurfa'da 16 yaşındaki çocuk annesi ile tartışan babasını balyoz kullanarak öldürdü
20:21 Internet Explorer kapatılıyor! Microsoft 15 Haziran'ı işaret etti
20:14 Ülkemizde 2 Mayıs günü koronavirüs sebebiyle 8 kişi vefat etti, bin 344 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.05.2022 01:22:12. #1.12#
SON DAKİKA: Otizmi onu 'pes' ettirmedi, başarıdan başarıya koşuyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement