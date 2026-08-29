İzmirli Tuna’nın yeni hedefi Catalina Kanalı - Son Dakika
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İzmirli Tuna’nın yeni hedefi Catalina Kanalı

İzmirli Tuna’nın yeni hedefi Catalina Kanalı
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İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'nün otizmli milli ultra maraton yüzücüsü Tuna Tunca, Ocean's 7 serisinin dördüncü parkuru Catalina Kanalı'nı 1-2 Eylül'de geçmeyi hedefliyor. Sporcu, ABD'deki gece yüzüşü kampıyla zorlu geçişe hazırlanacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü çatısı altında başarılı kariyerini sürdüren otizmli milli ultra maraton yüzücüsü Tuna Tunca, ABD'deki Catalina Kanalı'nı yüzerek geçmeyi hedefliyor. Tunca, 1-2 Eylül tarihlerinde Santa Catalina Adası ile Los Angeles kıyıları arasında bulunan yaklaşık 34 kilometrelik mesafede kulaç atacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'nün milli ultra maraton yüzücüsü Tuna Tunca, dünya çapındaki en zorlu 7 açık deniz kanalı geçişi olarak kabul edilen Okyanus Yedilisi'nde (Ocean's 7) dördüncü parkur olan Catalina Kanalı'nı geçmek için hazırlıklarını sürdürüyor. Manş Denizi, Cebelitarık Boğazı ve Kuzey Kanalı geçişlerini başarıyla tamamlayan Tuna Tunca, dördüncü parkur için Amerika Birleşik Devletleri'ne gidecek. Milli yüzücü, hava ve deniz şartlarının uygun olması halinde 1-2 Eylül tarihlerinde Santa Catalina Adası ile Los Angeles kıyıları arasında bulunan yaklaşık 34 kilometrelik Catalina Kanalı'nda kulaç atacak.

Sırada Molokai Kanalı, Cook Boğazı ve Tsugaru Kanalı var

Haziran 2025'te Manş Denizi'ni 13 saat 26 dakikada geçen sporcu, Eylül 2025'te Cebelitarık Boğazı'nı 5 saat 32 dakikada geride bıraktı. Tuna Tunca, Temmuz 2026'da ise Kuzey Kanalı'nı yaklaşık 16 saatlik mücadelenin ardından geçti ve serideki üçüncü parkurunu tamamladı. Ocean's 7 kapsamında geçiş yapacağı dördüncü parkur olan Catalina Kanalı, yaklaşık 34 kilometrelik uzunluğuyla Tunca için yeni bir mücadele olacak. Geçiş öncesinde ABD'de gece yüzüşü kampına katılacak milli yüzücü, kanalın zorlu şartlarına hazırlanacak. Ay-yıldızlı sporcu, Catalina Kanalı'nı da başarıyla tamamlarsa Ocean's 7 serisindeki hedefi doğrultusunda önemli bir aşamayı daha geride bırakacak. Milli yüzücü, Molokai Kanalı, Cook Boğazı ve Tsugaru Kanalı geçişlerini de gerçekleştirmeyi hedefliyor.

Kaynak: İHA

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Amerika Birleşik Devletleri, Eylül, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İzmirli Tuna’nın yeni hedefi Catalina Kanalı - Son Dakika

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