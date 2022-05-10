Otizmli öğrenci okulunun ve Bandırma'nın gururu oldu - Son Dakika
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Otizmli öğrenci okulunun ve Bandırma'nın gururu oldu

10.05.2022 12:00
Otizmli öğrenci okulunun ve Bandırma'nın gururu oldu

Balıkesir'in Bandırma ilçesi Kemal Pireci Lisesinin onuncu sınıfında eğitim gören otizmli öğrenci Emir Top, Balıkesir'de düzenlenen yarışmalarda farklı kategoride birden fazla dereceye girerek üç madalya alıp okulunun ve ilçenin gururu oldu.

Balıkesir'in Bandırma ilçesi Kemal Pireci Lisesinin onuncu sınıfında eğitim gören otizmli öğrenci Emir Top, Balıkesir'de düzenlenen yarışmalarda farklı kategoride birden fazla dereceye girerek üç madalya alıp okulunun ve ilçenin gururu oldu.

Bandırma Kemal Pireci Anadolu Lisesi onuncu sınıfında eğitim gören otizmli öğrencisi Emir Top, il geneli düzenlenen yarışmada farklı kategorilerde birden fazla derece alarak okuluna üç madalya birden kazandırdı. Masa tenisi ve gülle atmada birinci, koşu da ise ikinci olarak Samsun'da gerçekleştirilecek olan Türkiye geneli yarışmalara da katılmaya hak kazanan Emir'in başarısı hem ailesi hem öğretmenleri tarafından büyük bir sevinçle karşılandı. Okul Müdürü Nalan Yıldırım " Emir ve diğer tüm öğrenciler bizim çocuklarımız. Öğretmenler öğrencilerini kendi çocuğu gibi sever. Onları öz evlatlarından ayırmaz. Hepsi başarılı olsun ister. Tıpkı bizim Emir için çaba verdiğimiz gibi. Yeter ki imkan olsun. Emir bu yarışmalara çok çalıştı. Beden eğitimi öğretmeni ile birlikte okul çıkışlarında sürekli antrenman yaptı. O bu başarıyı çoktan hak etmişti. " dedi. Rehber öğretmeni Ersoy İşçi, Emir'e; "Sen zaten Türkiye geneli yarışmaya girmeye hak kazanarak bizim için birinci oldun. Bu yarışmalarda alacağın derecenin hiçbir önemi yok. Sen zaten bizim birincimizsin." dedi. Kendisine de "aldığın derecelerden sonra nasıl hissediyorsun diye sorusuna ise Emir, "Çok iyi hissediyorum, mutluyum. Samsun'da olacak yarışma için çok heyecanlıyım." diyerek yanıt verdi. Belediye Başkanı Tolga Tosun ' da başarılı öğrenciyi makamında kabul ederek eşitli hediyeler vererek başarısından dolayı kutladı. - BALIKESİR

Otizmli öğrenci okulunun ve Bandırma'nın gururu oldu
Otizmli öğrenci okulunun ve Bandırma'nın gururu oldu

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Anadolu Lisesi, Balıkesir, Türkiye, Samsun, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Otizmli öğrenci okulunun ve Bandırma'nın gururu oldu - Son Dakika


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