AVIS 2022 Türkiye Pist Şampiyonası'nda 3. ayak heyecanı İzmir'de başladı - Son Dakika
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AVIS 2022 Türkiye Pist Şampiyonası'nda 3. ayak heyecanı İzmir'de başladı

24.09.2022 19:28
AVIS 2022 Türkiye Pist Şampiyonası'nda 3. ayak heyecanı İzmir'de başladı

Otomobil sporlarında AVIS 2022 Türkiye Pist Şampiyonası'nda 3. ayak mücadelesi bugünkü yarışlarla başladı.

Otomobil sporlarında AVIS 2022 Türkiye Pist Şampiyonası'nda 3. ayak mücadelesi bugünkü yarışlarla başladı.

Ülkü Park Pisti'nde ICRYPEX ana sponsorluğunda düzenlenen yarışlarda maxi grupta 7, süper grupta ise 12 araç mücadele etti.

Bugünkü idari ve teknik kontrollerin ardından antrenmanlar ve sıralama turlarının ardından ilk yarışlar koşuldu.

Süper grupta ilk 3 sırayı Ümit Ülkü, Andrea Furci ve Fatih Selim Göçer elde ederken, maxi grupta ilk 3 Turgut Konukoğlu, Ümit Ülkü ve Barkın Pınar'dan oluştu. Süper grup ilk yarışı saat 16.30'da, maxi grup ilk yarışı ise saat 17.20'de koşulacak.

Süper grupta 3 aracın yarışı tamamlayamadığı organizasyon yarınki ikinci yarışlarla tamamlanacak.

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Kaynak: AA

Tragger, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor AVIS 2022 Türkiye Pist Şampiyonası'nda 3. ayak heyecanı İzmir'de başladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: AVIS 2022 Türkiye Pist Şampiyonası'nda 3. ayak heyecanı İzmir'de başladı - Son Dakika
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