Süper grupta ilk 3 sırayı Ümit Ülkü, Andrea Furci ve Fatih Selim Göçer elde ederken, maxi grupta ilk 3 Turgut Konukoğlu, Ümit Ülkü ve Barkın Pınar'dan oluştu. Süper grup ilk yarışı saat 16.30'da, maxi grup ilk yarışı ise saat 17.20'de koşulacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › AVIS 2022 Türkiye Pist Şampiyonası'nda 3. ayak heyecanı İzmir'de başladı - Son Dakika

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