Uluslararası Baja Troia Türkiye, Çanakkale'de düzenlenecek

Otomobil sporlarında Uluslararası Baja Troia Türkiye, Çanakkale'de yarın başlayacak.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonundan (TOSFED) yapılan açıklamada, Gençlik ve Spor Bakanlığı, TOSFED, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansının desteğiyle İstanbul Offroad Kulübü (İSOFF) tarafından düzenlenen organizasyonun bu yıl Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA) tarafından Avrupa Cross-Country Baja Kupası aday yarış statüsüne alındığı belirtildi.

Çanakkale'de yarın saat 20.00'da Truva Atı'nın önünde seremonik startla başlayacak yarışın 8 özel etapta 25 Eylül'e kadar süreceği ifade edildi.

İSOFF Başkanı Kubilay Tüfekçi, Yarışma Direktörü Özlem Mestçi ve Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Fair-Play Komisyonu Başkan Yardımcısı Remzi Yılmaz'dan oluşan Baja Troia Türkiye Fair-Play Komitesi'nin yapacağı değerlendirme sonunda da en centilmen ekibin de seçileceği kaydedildi.