Otomobilde off-road sezonu Antalya'da açılacak - Son Dakika
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Otomobilde off-road sezonu Antalya'da açılacak

22.03.2022 14:48
Otomobilde off-road sezonu Antalya'da açılacak

Petlas Türkiye Off-Road Şampiyonası'nda sezonun ilk yarışı hafta sonu Antalya'da koşulacak.

Petlas Türkiye Off-Road Şampiyonası'nda sezonun ilk yarışı hafta sonu Antalya'da koşulacak.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonundan (TOSFED) yapılan açıklamaya göre, off-road yarışının ilki 25- 27 Mart'ta Antalya Offroad Motor Sporları Kulübü ev sahipliğinde Kepez Belediyesi iş birliği ile gerçekleştirilecek.

Organizasyon 25 Mart Cuma günü saat 14.30'da Konyaaltı Kent Meydanı'nda düzenlenecek seremoni ile başlayacak. 27 Mart Pazar günü geçilecek Dokuma Parkı Clause Tohum Seyirci Etabı ise saat 11.00'de başlayacak.

Organizasyon, Neşet Ertaş Sivil ve Toplum Kuruluşları Merkezi'nde düzenlenecek ödül töreniyle sona erecek.

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Otomobil, 27 Mart, Türkiye, Antalya, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Otomobilde off-road sezonu Antalya'da açılacak - Son Dakika


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