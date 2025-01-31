Ototstopla İstanbul'a Giden Sivassporlu Taraftarlar - Son Dakika
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Ototstopla İstanbul'a Giden Sivassporlu Taraftarlar

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İki Sivasspor taraftarı, destek için otostopla İstanbul'a gitme kararı aldı ve bu anı paylaştı.

31.01.2025 14:54
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- Sivassporlu iki taraftar, otostopla İstanbul'a gitti

SİVAS - Sivasspor taraftarı iki genç, deplasmanda takımlarını desteklemek için ilginç bir yönteme başvurdu. Ulaşım desteği sağlanmadığı için İstanbul'a otostopla gitmeye çalışan gençler, o anları cep telefonu ile çekerek sosyal medyada paylaştı.

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Eyüpspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Sivasspor, mücadelenin hazırlıklarını tamamladı. Teknik Direktör Ömer Erdoğan yönetiminde gerçekleştirilen son antrenmanla çalışmalarını noktalayan kırmızı-beyazlı ekip, dün İstanbul'a hareket ederek maç öncesi kampa girdi.

Oynanacak maç öncesi 2 genç taraftar, takımlarını desteklemek amacıyla alışılmadık bir yönteme başvurarak yola çıktı. Genç taraftarlar, ulaşım desteği sağlanmadığı için kendi imkanları ile İstanbul'a otostopla gitmeye karar verdi. O anları ise cep telefonu ile çekerek sosyal medyada paylaşan gençler, diğer taraftarlardan da destek beklediklerini ifade etti.

"İstanbul'a kadar bu şekilde gitmeyi planlıyoruz"

Sivasspor'u desteklemek için yola çıktıklarını belirten taraftarlar, "Sivasspor'un, Eyüpspor ile oynayacağı maça taraftar grubuna bir destek sağlanmadığı için otostopla deplasmana gitmeye çalışıyoruz. Şu anda Ankara yolundayız ve İstanbul'a kadar bu şekilde gitmeyi planlıyoruz" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Ototstopla İstanbul'a Giden Sivassporlu Taraftarlar - Son Dakika

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