Oturarak Voleybol 1. Lig\'de Osmaniye Gençlik Eğitim ve Spor ile Bolu Gerede Süper Lig\'e yükseldi

Oturarak Voleybol 1. Lig'de final maçlarını kazanan Osmaniye Gençlik Eğitim ve Spor ile Bolu Gerede, Süper Lig'e yükseldi.
Tosyalı Kapalı Spor Salonu'nda organize edilen müsabakalara Ankara, Batman, Bolu, Diyarbakır, Konya, Gaziantep, Kahramanmaraş, Karaman, Batman, Samsun ve Osmaniye'den 11 takım katıldı.
Rakiplerini yenen Osmaniye Gençlik Eğitim ve Spor ile Bolu Gerede takımları, Oturarak Voleybol Süper Lig'e yükselme başarısı gösterdi.
Müsabakaların ardından düzenlenen törende sporculara kupa ve madalyaları verildi.
Törene Vali Erdinç Yılmaz, AK Parti Milletvekili Seydi Gülsoy, İl Emniyet Müdürü Mehmet Sarıbuva ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Yusuf Çebi katıldı.
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