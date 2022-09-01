Oturarak Voleybol Gümüş Ligi, yarın Zonguldak'ta başlıyor - Son Dakika
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Oturarak Voleybol Gümüş Ligi, yarın Zonguldak'ta başlıyor

01.09.2022 22:36
Oturarak Voleybol Gümüş Ligi, yarın Zonguldak'ta başlıyor

Oturarak Voleybol Gümüş Ligi, yarın Zonguldak'ta başlıyor.

Oturarak Voleybol Gümüş Ligi, yarın Zonguldak'ta başlıyor.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Karadeniz Ereğli Spor Salonu'nda 4 Eylül'e kadar sürecek organizasyona Türkiye, Litvanya, İtalya, Hollanda, Slovenya ve Polonya katılacak.

Yarın saat 10.30'da Türkiye ile Slovenya arasındaki mücadeleyle başlayacak organizasyonda şampiyon olan ülke, Avrupa'nın en iyi ikinci ligi statüsündeki Altın Lig'in biletini alacak.

Milli takımın kadrosunda şu isimler bulunuyor:

Gökhan Gök, Yunus Özbayhan, Ali Ünsal, Samet Yılmaz, Mehmet Yılmaz, Barış Bıyıklı, Barış Şimşek, Engin Kılıç, Emirhan Kılınç, Sametcan Karasu, Muhammet Ali Arslan, Muhammed Öz, Metin Öztürk ve Selim Akyayla.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Oturarak Voleybol Gümüş Ligi, yarın Zonguldak'ta başlıyor - Son Dakika

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