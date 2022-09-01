Yarın saat 10.30'da Türkiye ile Slovenya arasındaki mücadeleyle başlayacak organizasyonda şampiyon olan ülke, Avrupa'nın en iyi ikinci ligi statüsündeki Altın Lig'in biletini alacak.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Karadeniz Ereğli Spor Salonu'nda 4 Eylül 'e kadar sürecek organizasyona Türkiye, Litvanya , İtalya , Hollanda , Slovenya ve Polonya katılacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › Oturarak Voleybol Gümüş Ligi, yarın Zonguldak'ta başlıyor - Son Dakika

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