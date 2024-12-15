Ousseynou Ba Üzgün: 'Kabul Edilemez Bir Davranışta Bulundum' - Son Dakika
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Ousseynou Ba Üzgün: 'Kabul Edilemez Bir Davranışta Bulundum'

Ousseynou Ba Üzgün: \'Kabul Edilemez Bir Davranışta Bulundum\'

Başakşehir FK'nın savunmacısı Ousseynou Ba, Fenerbahçe maçında kırmızı kart gördükten sonra sosyal medya üzerinden Edin Dzeko'ya ve takım arkadaşlarına özür diledi. Ba, oyunun temposu ve stadyum atmosferinin etkisiyle hatalı bir hareket yaptığını söyledi.

15.12.2024 23:57  Güncelleme: 23:59
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BAŞAKŞEHİR FK'nın Senegalli savunmacısı Ousseynou Ba, "Oyunun temposu ve stadyumun atmosferinin de etkisiyle ne yazık ki kabul edilemez bir davranışta bulundum" dedi.

Süper Lig'in 16'ncı haftasında Başakşehir deplasmanda Fenerbahçe'ye 3-1 mağlup oldu. Mücadelede ilk yarının son anlarında Fenerbahçe Kaptanı Edin Dzeko'ya yaptığı müdahale sonrasında kırmızı kartla oyun dışında kalan Ousseynou Ba, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Edin Dzeko ve takım arkadaşlarından özür diledi.

Kabul edilemez bir davranışta bulunduğunu ifade eden Ba, "Bugün Fenerbahçe ile deplasmanda oynadığımız karşılaşmada kırmızı kartla sonuçlanan pozisyon nedeniyle üzgün olduğumu belirtmek istiyorum. Oyunun temposu ve stadyumun atmosferinin de etkisiyle ne yazık ki kabul edilemez bir davranışta bulundum. Bu sebeple başta faule maruz kalan Edin Dzeko olmak üzere sahada eksik bıraktığım tüm takım arkadaşlarımdan ve Başakşehir Camiası'ndan özür dilerim" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Sosyal Medya, Edin Dzeko, Fenerbahçe, Başakşehir, 3-sayfa, Futbol, Medya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ousseynou Ba Üzgün: 'Kabul Edilemez Bir Davranışta Bulundum' - Son Dakika

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