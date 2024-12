Oxlade-Chamberlain: \'Büyük maçlarda büyük oyuncular ortaya çıkar\'

Spor

BEŞİKTAŞLI futbolcu Alex Oxlade-Chamberlain, "Büyük maçlar, derbiler çok önemli. Ben de sorumluluk almayı seven bir oyuncuyum. Zaten büyük maçlarda büyük oyuncular ortaya çıkar. Bu takımda çok iyi oyuncular var. Biz şu an fark yaratan bir takımız. Herkes ciddi anlamda iyi performans gösterdi. Ben de sorumluluk alıp, elimden geleni yaptım" dedi.

Süper Lig'in 15'inci haftasında Beşiktaş derbi maçta sahasında Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından siyah-beyazlı ekibe galibiyeti getiren golü kaydeden Alex Oxlade-Chamberlain basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Golü atanın önemli olmadığını belirten Alex Oxlade-Chamberlain, "Pozisyon esnasında ben Immobile'nin dokunmadığını hissettim aslında. Ama Immobile gole sevindi, dokunduğunu söyledi. Tabii ki o attıysa da onun adına çok mutlu olurum. Ben attıysam da çok mutlu olurum. İşin asıl noktası kazanmış olmamız. Golü kim attıysa attı önemli olan burada çok önemli bir galibiyet almış olmamız" yorumlarında bulundu.

'SERDAR HOCAMIZA ÇOK TEŞEKKÜR EDERİM'

Oynamadığı zamanlarda sürekli çalışmaya devam ettiğini ifade eden 31 yaşındaki İngiliz oyuncu, "Ben profesyonel bir oyuncuyum. Hazırdım, çünkü sürekli çalışıyorum ben. Sezon başında zor zamanlar oldu, oynamadım. Geçen sezon da oynamadığım zamanlarda işim bu benim. İşim profesyonel şekilde idmanlarımı yapıp, sıkı çalışmak. Şans geldiği zaman hazır olduğumu göstermek. Bu anlamda da Serdar hocamıza çok teşekkür ederim. Çünkü bana şans verdi. Bana verdiği bu şansın karşılığını takıma vereceğim katkıyla ona vermek istiyorum. Ben aynı oyuncuyum. Geçen sene de aynı Alex'tim. Durumlardan bağımsız, profesyonel şekilde ben takımla beraber iyi çalışırım. Sahada her zaman hazır bir oyuncu olurum. Bu anlamda da bu şekilde devam etmek istiyorum. Bu şekilde profesyonel şekilde devam edeceğim" diye konuştu.

'HERKES CİDDİ ANLAMDA İYİ PERFORMANS GÖSTERDİ'

Sorumluluk almayı seven bir oyuncu olduğunu dile getiren tecrübeli orta saha, "Büyük maçlar, derbiler çok önemli. Ben de sorumluluk almayı seven bir oyuncuyum. Zaten büyük maçlarda büyük oyuncular ortaya çıkar. Sene başındaki büyük maçlarda birçok oyuncu sahneye çıktı. Bu takımda iyi oyuncular var. Örneğin Galatasaray maçı. Büyük oyuncular sahneye çıkmıştı. Ancak sonrası oyuncuların kalitesinden bir şey götürmez. Biz şu an fark yaratan bir takımız. Herkes ciddi anlamda iyi performans gösterdi. Ben de sorumluluk alıp, elimden geleni yaptım. Örneğim, Rafa tehlikeli bir oyuncu. Ciro, Gedson, Rashica da çok iyiydi bugün. Özellikle Tayyip ve Emirhan için bir şeyler söylemek istiyorum. İkisi de çok fazla süre bulmadılar. Ancak çok iyi iş çıkarttılar sahada. Tayyip özelinde çok fazla süre bulmadı. Sakatlığı vardı. Gerçekten çok iyi performans gösterdi. Bize böyle büyük karakterler lazım. Bugün gösterdiği performans çok iyiydi. Onun adına çok mutluyum. Takımda karakter gösteren, fark yaratan birçok oyuncu var. Böyle devam etmemiz lazım" diyerek sözlerini noktaladı.