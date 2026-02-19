Oyuna devam edemedi! Fenerbahçe'ye yıldız isminden kötü haber - Son Dakika
Oyuna devam edemedi! Fenerbahçe'ye yıldız isminden kötü haber

19.02.2026 21:17
Fenerbahçe'de Nottingham Forest karşısında sakatlanan Milan Skriniar oyuna devam edemedi. Skriniar'ın yerine Çağlar Söyüncü oyuna dahil oldu.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında İngiltere temsilcisi Nottingham Forest'ı Chobani Stadyumu'nda konuk etti. Sarı-lacivertlilere bu zorlu mücadelede yıldız isminden kötü haber geldi.

SKRINIAR OYUNA DEVAM EDEMEDİ

Fenerbahçe'de Milan Skriniar, mücadelenin 23. dakikasında girdiği ikili mücadelede sakatlık yaşadı. Deneyimli savunma oyuncusu, sağlık ekiplerinin tedavisine rağmen oyuna devam edemedi.

ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ OYUNDA

Tedavisi sonrası ayağa kalkan Milan Skriniar, alkışlar eşliğinde saha kenarına geldi. Slovak oyuncunun yerine oyuna 27. dakikada milli stoper Çağlar Söyüncü dahil oldu.

  • Emre Akcay Emre Akcay:
    eski nothingam değil puhahahahah 36 8 Yanıtla
  • xkszncnvmk xkszncnvmk:
    juventus a laf edenler nerde?? 31 7 Yanıtla
    Enver Kocadaş Enver Kocadaş:
    İsrailli sevin bakalim 4 9
  • adem sen adem sen:
    Galatasaray taraftarıyım İnşallah ikinci yarıda Fenerbahçe goller atarak galibiyeti alır diye dua ediyorum 17 16 Yanıtla
  • Erkan demir Erkan demir:
    Etse ne olacak bu futbilla sabaha kadar oynasalar bile yenemez fenevbahçe. 25 5 Yanıtla
  • Kadir Ulaç Kadir Ulaç:
    adam kaçtı resmen hayatımda gördüğüm en zevksiz maç bizim açımızdan 13 1 Yanıtla
