Ziraat Türkiye Kupası B grubu ikinci maçında Bodrum FK ile TÜMOSAN Konyaspor karşı karşıya geldi. Bodrum İlçe Stadyumu'nda oynanan maçı konuk ekip 2-1 kazandı.
Konyaspor'a galibiyeti getiren golleri 45. dakikada Morten Bjorlo ve 79. dakikada takımın yeni yıldızı Sander Svendsen kaydetti. Bodrum FK'nin tek golü 56. dakikada Ege Bilsel'de geldi. Yeşil-beyazlıların yeni transferi Sander Svendsen, ilk maçında oyuna girdikten 2 dakika sonra golünü attı.
Bu sonuçla birlikte Süper Lig ekibi Konyaspor, grupta puanını 6'ya yükseltti. 1. Lig ekibi Bodrum FK ise 0 puanda kaldı.
Son Dakika › Spor › Oyuna girdi, 2 dakika sonra gol attı! Konyaspor, Bodrum FK engelini yeni transferiyle aştı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?