Oyuncu Pınar Deniz'e gönderme yapan Ebrar Karakurt'tan gündem olan paylaşım - Son Dakika
Üye Girişi

Oyuncu Pınar Deniz'e gönderme yapan Ebrar Karakurt'tan gündem olan paylaşım

21.07.2022 18:58

Voleybolcu Ebrar Karakurt, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlarla sık sık gündem oluyor. Ebrar, bu kez de oyuncu Pınar Deniz'in yaptığı paylaşıma gönderme yaparak video yayınladı.

Yıldız voleybolcu Ebrar Karakurt, yaptığı sosyal medya paylaşımıyla yine gündem oldu. Ebrar, denizin içerisinde çektiği videoyla ünlü oyuncu Pınar Deniz'e gönderme yaptı.

Pınar Deniz'e gönderme yapan Ebrar Karakurt'tan olay yaratan paylaşım

PINAR DENİZ'E GÖNDERME

Ünlü oyuncu Pınar Deniz geçtiğimiz günlerde sahilde çekildiği pozu 'Dalgayı yedikten iki dakika sonra ben' cümlesiyle paylaşmıştı. Ebrar'da bu paylaşımın videolu halini çekerek takipçilerini güldürmeyi başardı. Paylaşım kısa sürede gündem oldu.

Pınar Deniz'e gönderme yapan Ebrar Karakurt'tan olay yaratan paylaşım
YORUMLAR
500
Ebrar Karakurt'tan Olay Yaratan 'dalga' Göndermesi! Ebrar Karakurt'tan Olay Yaratan 'dalga' Göndermesi! Ebrar Karakurt sosyal medya paylaşımıyla yeniden gündemde! Nasreddin Hoca heykelinin önünde poz verdi Ebrar Karakurt sosyal medya paylaşımıyla yeniden gündemde! Nasreddin Hoca heykelinin önünde poz verdi

Ebrar Karakurt, Pınar Deniz, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Oyuncu Pınar Deniz'e gönderme yapan Ebrar Karakurt'tan gündem olan paylaşım - Son Dakika


Son Dakika
19:04 Balıkesir 4.6 şiddetindeki depremle sarsıldı! İstanbul'un çevre illerden de hissedildi
18:58 Oyuncu Pınar Deniz'e gönderme yapan Ebrar Karakurt'tan gündem olan paylaşım
18:55 Zaman yolcusu olduğunu iddia eden adam sözleri gündem oldu: Büyük bir felaket geliyor
18:41 CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan, Bakan Kirişci'nin sözlerine tepki geldi: Kendisini yabancılara şikayet eden bir bakan var, ne ar kaldı ne namus
18:36 Melih Gökçek döneminde 801 milyon dolara mal olan Ankapark'ın kaderi belli oluyor! Parkın geleceğine Ankaralıların karar verecek
18:21 Beşiktaş'tan giden Güven Yalçın, İtalyan kulübüyle anlaşmaya vardı
17:48 ABD'de bir adam balık avlarken oltaya köpekbalığı takıldı! Köpekbalığının ağzındaki iğneyi çıkarmaya çalışırken elini kaptırınca parmağından oldu
17:45 ABD Başkanı Joe Biden koronavirüse yakalandı!
17:38 Galatasaray aradığı 10 numarayı buldu! Midtjylland'da oynayan Evander ile anlaşma sağlandı
17:32 Milli Güvenlik Kurulu toplandı: Ana gündem terörle mücadele ve sınır ötesi operasyon
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.07.2022 19:12:16. #1.13#
SON DAKİKA: Oyuncu Pınar Deniz'e gönderme yapan Ebrar Karakurt'tan gündem olan paylaşım - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement