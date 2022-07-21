Oyuncu Pınar Deniz'e gönderme yapan Ebrar Karakurt'tan gündem olan paylaşım

Yıldız voleybolcu Ebrar Karakurt, yaptığı sosyal medya paylaşımıyla yine gündem oldu. Ebrar, denizin içerisinde çektiği videoyla ünlü oyuncu Pınar Deniz'e gönderme yaptı.

PINAR DENİZ'E GÖNDERME

Ünlü oyuncu Pınar Deniz geçtiğimiz günlerde sahilde çekildiği pozu 'Dalgayı yedikten iki dakika sonra ben' cümlesiyle paylaşmıştı. Ebrar'da bu paylaşımın videolu halini çekerek takipçilerini güldürmeyi başardı. Paylaşım kısa sürede gündem oldu.