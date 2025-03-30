Oyundan alınan Abdülkerim milyonların gözü önünde Okan Buruk'a patladı: Ne alaka hocam - Son Dakika
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Spor

Oyundan alınan Abdülkerim milyonların gözü önünde Okan Buruk'a patladı: Ne alaka hocam

Oyundan alınan Abdülkerim milyonların gözü önünde Okan Buruk\'a patladı: Ne alaka hocam

Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş'a 2-1 mağlup olan Galatasaray'da, 83. dakikada kenara alınan Abdülkerim Bardakcı, Okan Buruk'a ''Ne alaka hocam ne alaka neden oyundan alınıyorum'' şeklinde tepki gösterdi. Bu durum sosyal medyada geniş yer bulurken, ikilinin soyunma odasında da tartıştığı öne sürüldü.

30.03.2025 10:57
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2-1 biten Beşiktaş- Galatasaray derbisinde 83. dakikada oyundan alınan Abdülkerim Bardakcı'nın Okan Buruk'a olan tepkisi dikkatlerden kaçmadı.

OYUNDAN ALININCA TEPKİ GÖSTERDİ

Deplasmanda Beşiktaş'a kaybederek zirve yarışında yara alan Galatasaray'da, sadece mağlubiyet değil, teknik direktör Okan Buruk'un kararları da tartışma konusu oldu. Fenerbahçe ve Beşiktaş derbilerinde pozisyona girmekte zorlanan sarı-kırmızılı ekipte, Buruk'un oyuncu değişiklikleri eleştirilirken, Abdülkerim Bardakcı'nın oyundan alınmasına verdiği tepki sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Yedek kulübesinde Buruk'a seslenerek "Ne alaka hocam ne alaka neden oyundan alınıyorum" çıkışı yapan milli stoper sosyal medyada viral oldu.

SOYUNMA ODASINDA GERGİNLİK İDDİASI

Abdülkerim'in tepkisinin sadece saha içinde kalmadığı, soyunma odasında da Buruk ile kısa süreli bir tartışma yaşadığı öne sürüldü.

Oyundan alınan Abdülkerim milyonların gözü önünde Okan Buruk'a patladı: Niye beni çıkarıyorsun
Görüntü: beIN SPORTS
Oyundan alınan Abdülkerim milyonların gözü önünde Okan Buruk'a patladı: Niye beni çıkarıyorsun
Görüntü: beIN SPORTS

Abdülkerim Bardakcı, Galatasaray, Okan Buruk, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Oyundan alınan Abdülkerim milyonların gözü önünde Okan Buruk'a patladı: Ne alaka hocam - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Talat Yelbuz:
    OKAN BURUK SADECE OYUNCU DEĞİŞTİRMEK ICIN DEGISIKLIK YAPIYOR IKINCI YARIYA MORATA YERINE LEMINA ILE BASLASA MAC EN KÖTÜ BERABERE BITERDI HITSIZLARA RAĞMEN 14 14 Yanıtla
  • Ali Cakar :
    Okan Buruk dan Antrenör olmaz. GS yi Muslera ayak da tuttu. 21 3 Yanıtla
  • 34ts6665:
    Okan cücük. 17 5 Yanıtla
  • Alina02:
    Okan ne alaka yunus murada bariş Alperi çıkarsaydın cahil Erif 10 0 Yanıtla
  • Serkan Güngör:
    okan .. cuesta gecenlerde bir hata yapti diye onun yerine frankovsy i aliyorsun. ilk 5. dakika dedim ki cocugu gunah kecisi yapacak durduk yere.. cuesta belki macin kahramini olacakti oynasa idi. her konu bi tarafa yerinde oynatmama hastaligina yakalanmis okan.. 6 1 Yanıtla
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