2-1 biten Beşiktaş- Galatasaray derbisinde 83. dakikada oyundan alınan Abdülkerim Bardakcı'nın Okan Buruk'a olan tepkisi dikkatlerden kaçmadı.
Deplasmanda Beşiktaş'a kaybederek zirve yarışında yara alan Galatasaray'da, sadece mağlubiyet değil, teknik direktör Okan Buruk'un kararları da tartışma konusu oldu. Fenerbahçe ve Beşiktaş derbilerinde pozisyona girmekte zorlanan sarı-kırmızılı ekipte, Buruk'un oyuncu değişiklikleri eleştirilirken, Abdülkerim Bardakcı'nın oyundan alınmasına verdiği tepki sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Yedek kulübesinde Buruk'a seslenerek "Ne alaka hocam ne alaka neden oyundan alınıyorum" çıkışı yapan milli stoper sosyal medyada viral oldu.
Abdülkerim'in tepkisinin sadece saha içinde kalmadığı, soyunma odasında da Buruk ile kısa süreli bir tartışma yaşadığı öne sürüldü.
Son Dakika › Spor › Oyundan alınan Abdülkerim milyonların gözü önünde Okan Buruk'a patladı: Ne alaka hocam - Son Dakika
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