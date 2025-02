Oyundan atılınca hakemi bıçaklamıştı, futboldan süresiz men edildi

Spor

Oyundan atılınca hakeme bıçakla saldıran genç sporcu Erencan Çelik'e, ömür boyu futboldan men cezası verildi. Kocaeli İl Disiplin Kurulu, kırmızı kart görünce hakeme saldıran antrenöre 18 maç, saha olaylarına neden olan diğer futbolculara da 8 ile 4 maç arası değişen cezalar verdi.

Kocaeli'de hafta sonu sahalarda yaşanan olaylarda, hakemin kesici aletle yaralanması, sporcuların sahayı adeta savaş alanına çevirmesi ve bir antrenörün hakeme fiili saldırıda bulunmasının ardından bugün toplanan Kocaeli İl Disiplin Kurulu'nun kararları açıklandı. Hakeme saldıran antrenörün 18 maç ceza aldığı, kavgaya karışarak maçın tatil olmasına neden olan 11 sporcuya 4 maç men cezasının verildiği kararlarda ihraç edildiği için hakem bıçaklayan sporcu ise ömür boyu hak mahrumiyeti cezası aldı.

Futbol sahalarına ömür boyu giremeyecek

Kocaeli U-17 Ligi'nde 8 takımın yarıştığı K Grubu'nda 3 haftada birer galibiyet alarak aynı puanda bulunan Çerkesli Spor ile Çayırova Gümüşspor arasında Şehit Nihat Karadaş Stadı'nda oynanan müsabakada hakem Ersin Demiröz, ilk yarıda Çayırova Gümüşspor futbolcusu Erencan Çelik'i kırmızı kartla oyundan ihraç etmişti. Maçtan sonra saklanarak hakemin soyunma odasına gelmesini bekleyen 16 yaşındaki sporcu, hakem Ersin Demiröz'e bıçakla saldırmış ve yaralamıştı. Olayın ardından hakem hastaneye giderken, genç sporcu da polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili disiplin kurulu kararı da açıklandı. Disiplin kurulu Erencan Çelik'e, Futbol Disiplin Talimatı'nın (FDT) 36, 41, 44 ve 95. maddeleri gereği 45 ay hak mahrumiyeti cezası verdi. Cezanın süresi 3 yılı aştığı için FDT gereği cezası sürekli hak mahrumiyetine çevrildi. Erencan Çelik, ömür boyu hiçbir resmi maçta stadyumlara giremeyecek, futbolla ilgili idari, sportif ya da sair hiçbir faaliyette bulunamayacak.

11 futbolcuya da 4 maç ceza verildi

Aynı hafta sonu U-18 Ligi 1. Küme C Grubu'nda mücadele eden Dilovası Belediyespor ile Gebze Sultan Orhan Spor, Şehit Nihat Karadaş Stadı'nda karşı karşıya gelmiş, hakem Muhammet Fatih Güneş'in yönettiği maçta 1. dakikada ortalık adeta savaş alanına dönünce 11 futbolcu kırmızı kartla oyundan ihraç edilmişti. Dilovası Belediyespor'dan Ömer Aslan, Hakan Munas, Samet Okka, Muhammet Kurt ve Yasin Yıldırım olmak üzere toplam 5, Gebze Sultan Orhan Spor'dan ise Sinan Saat, Ömer Sefa Muyan, Fatih Andırıcı, Furkan Caner Hırçın, Enes Gül ve Abdulsamed Yılmaz olmak üzere toplam 6 sporcu oyundan atılınca maç tatil edilmişti. İl disiplin kurulu bu müsabakayla ilgili olarak da her iki takımın tüm sporcularına FDT 13, 44 ve 95. maddelerinden toplam 4'er resmi maçtan men cezası verdi.

Hakeme saldıran antrenöre 18 maç ceza

Kocaeli İl Disiplin Kurulu, ihraç edildikten sonra hakeme fiili saldırıda bulunan antrenörün cezasını da açıkladı. U-17 Ligi B Grubu'nda Yavuzspor ile İzmit 41 Futbol Kulübü arasında Derince Suni Çim Stadı'nda oynanan karşılaşmada konuk antrenör Oğuzhan Kayalı, 78. dakikada oyundan atılınca hakem Siraç Doğdu'ya saldırmış, saha karışınca maç tatil edilmişti. Antrenör Oğuzhan Kayalı'ya FDT 10, 41, 44 ve 95 maddeleri uyarınca toplam 18 resmi müsabakadan men cezası verildi.

Sporculara da 8'er ve 4'er maç ceza yağdı

Aynı maçta olaylara karışan sporculardan Yavuzspor futbolcusu Sefa Gökmen Çetin ve Kayra Yıldız'a FDT 13, 36, 41, 44, 95. maddeleri gereğince 8 resmi müsabakadan men, Fırat Kırtay'a ise 13, 44 ve 95. maddelerden 4 maç men cezası verildi. İzmit FK sporcuları; Gölsel Efe Güngör, Taha Günışık ve M. Efe Alkan'a ise talimatın ilgili maddelerince 4 resmi müsabakadan men cezaları verildi. - KOCAELİ