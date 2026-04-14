Ozan Kabak'ın Hoffenheim ile Sözleşmesi Uzatıldı

14.04.2026 17:17
Hoffenheim, Ozan Kabak ile uzun süreli sözleşme uzattı. Ozan, kulüpte olmaktan mutlu olduğunu söyledi.

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Hoffenheim, milli futbolcu Ozan Kabak'ın sözleşmesinin uzun süreli olarak uzatıldığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, bu yaz sözleşmesi sona erecek 26 yaşındaki savunma oyuncusuyla uzun süreli anlaşma sağlandığı kaydedildi.

Ozan Kabak, sözleşme uzattığı için mutlu olduğunu belirterek, "Hoffenheim'da kendimi çok rahat hissediyorum ve birlikte büyümeye devam etmek için sportif bir perspektif görüyorum. Kulüp bana büyük bir güven aşıladı, uzun sakatlık sürecimde beni destekledi ve bana her zaman inandı. Bu gelişimin bir parçası olmaya devam etmekten mutluluk duyuyorum ve kulüple birlikte iddialı hedeflerimize ulaşmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

2022 yazında Schalke 04'ten transfer olan Ozan, Hoffenheim formasıyla 84 maça çıktı ve 12 gol attı.

Kaynak: AA

