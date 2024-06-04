Ozan Kabak sakatlandı, yerine Merih Demiral girdi - Son Dakika
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Spor

Ozan Kabak sakatlandı, yerine Merih Demiral girdi

A Milli Futbol Takımı'nda defans oyuncusu Ozan Kabak, İtalya ile oynanan özel maçta sakatlandı ve oyuna devam edemedi. Maçın 42. dakikasında Ozan'ın yerine Merih Demiral oyuna dahil oldu. Ozan Kabak, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından sedye ile soyunma odasına götürülürken, tribünler alkışlarla destek verdi.

04.06.2024 22:58
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A Milli Futbol Takımı'nda defans oyuncusu Ozan Kabak sakatlığından dolayı oyuna devam edemedi. Maçın 42. dakikasında Ozan'ın yerine Merih Demiral girdi.

A Milli Futbol Takımı, özel maçta Bologna şehrinde bulunan Renato Dall'Ara Stadyumu'nda İtalya ile karşı karşıya gelirken, millilerde defans oyuncusu Ozan Kabak sakatlandı. Maçın 38. dakikasında Retegui ile girdiği ikili mücadele sonrasında taç çizgisine yakın bir noktada yerde kalan Ozan, oyuna devam edemedi.

24 yaşındaki futbolcu, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından sedye ile soyunma odasına götürülürken, tribünler alkışlarla Ozan'a destek oldu.

Ayrıca çıkarken İtalya Teknik Direktörü Luciano Spalletti de Ozan Kabak'ın yanında giderek moral verdi. - BOLOGNA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Ozan Kabak sakatlandı, yerine Merih Demiral girdi - Son Dakika

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