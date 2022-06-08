Ozan Tufan, Fenerbahçe macerasının sonuna geldi! Yeni takımı çok şaşırtacak

İsmail Kartal döneminde Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Ozan Tufan, İngiltere'nin yolunu tutuyor. Başakşehir'in de istediği deneyimli orta saha Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'e imza atmak üzere.

RESMİ İMZA AN MESELESİ

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, Ozan Tufan transferi için bir araya geldi. Hull City, Ozan Tufan ile her konuda anlaştı. Fenerbahçe'nin kararını vermesinin ardından resmi imzalar atılacak.

SON DETAYLAR GÖRÜŞÜLÜYOR

Fenerbahçe ile Hull City ödeme planı konusunda son detayları görüşüyor. Başkanlar arasında yapılan görüşmede prosedürler ve ödenecek rakam üzerine de istişare yapıldı. Kulüpler de anlaşmak üzere.