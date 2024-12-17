Ozan Tufan, Güntekin Onay'ın eleştirilerine canlı yayında yanıt verdi - Son Dakika
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Spor

Ozan Tufan, Güntekin Onay'ın eleştirilerine canlı yayında yanıt verdi

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Dün Galatasaray'a 2 gol birden atan Ozan Tufan, ünlü yorumcu Güntekin Onay'ın fit olmadığı yönündeki eleştirilerine canlı yayında yanıt verdi. Tufan, ''En iyi şekilde kendimi hazır etmeye çalışıyorum. Kamuoyuna daha doğru bilgi vermelerini isterim. Fit değil söylemlerle algı yaratmak kamuoyunu ve beni sarsar'' dedi.

17.12.2024 10:43
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Trabzonspor'a imza atan Ozan Tufan beklenen performansı veremedi. Yayıncı kuruluşta da Güntekin Onay geçtiğimiz haftalarda kendisini eleştirdi. Ozan o eleştirilere canlı yayında karşılık verdi.

Geçtiğimiz haftalarda Güntekin Onay da Ozan Tufan'ı fit olmamakla eleştirmiş ve performans düşüklüğü olduğunu söylemişti.

"YILLARDIR BU İŞİ YAPIYORUM"

Ozan, 4-3 kaybettikleri Galatasaray maçının ardından yayıncı kuruluş mikrofonlarına verdiği yanıtta bu eleştiriye cevap verdi.

Ozan, "Güntekin Onay ağabeyin (beIN Sports sunucusu) benim fit olmadığımla ilgili bir yorumu vardı" diyerek başladığı konuşmasında "Yıllardır bu işi yapıyorum" dedi.

Ozan Tufan, "En iyi şekilde kendimi hazır etmeye çalışıyorum. Kamuoyuna daha doğru bilgi vermelerini isterim. Fit değil söylemlerle algı yaratmak kamuoyunu ve beni sarsar." açıklaması yaptı.

Ozan Tufan, Güntekin Onay\'ın eleştirilerine canlı yayında yanıt verdi

Güntekin Onay, Trabzonspor, Galatasaray, Ozan Tufan, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ozan Tufan, Güntekin Onay'ın eleştirilerine canlı yayında yanıt verdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Adem Çivici:
    Fenerbahçe macında boş kaleye yerine pasverdin yavvvvvvvşşş 68 9 Yanıtla
  • RAMAZAN KARAMAN:
    ozan efendi bu maça kadar aklın neredeydi önceki maçlarda neden böyle hırslı oynamadın Trabzon sporu bu duruma düşürdünüz yazıklar olsun size 52 9 Yanıtla
  • poyraz can:
    Fenerbahçe maçında fenerin kalecisi ile baş başa kaldığında kaleye değil de en arkadan gelen adama saçma sapan topu çıkarmaya çalıştığında da algı yarattılar mı karakter abidesi kardeşim? 46 7 Yanıtla
  • Muhammet N.N:
    Galatasaray’a gelince oynarsın tabi. kaç haftadır neredesin. 33 5 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    GALATASARAY MACINDA MI HATIRLADIN FIT OLMAYI, INSAN ISTE AKLINDA HEMEN TILKILER DOLASIYOR HANI ESKI KUŞ YA 22 5 Yanıtla
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