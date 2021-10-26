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Ozan Tufan güzel haberi verdi! Milli futbolcu baba oluyor - Son Dakika

Ozan Tufan güzel haberi verdi! Milli futbolcu baba oluyor

26.10.2021 11:15

Geçtiğimiz aylarda nikah masasına oturan Ozan Tufan, müjdeyi sosyal medyadan paylaştı. Eşi Rojin, kişisel Instagram hesabından hamile olduğunu sevenlerine duyurdu, Milli futbolcu bu paylaşımı alıntıladı. Ozan fotoğrafa, "Aşklarım" notunu düştü.

Mart ayında Milli futbolcu Ozan Tufan'la hayatını birleştiren Rojin Tufan, müjedeli haberi sosyal medya hesabından paylaştı. Kişisel Instagram hesabından Rojin, bebek emojisiyle "Sürpriz" notunu düştü. Yanına da '6 ay' ifadesini ekledi. Ozan Tufan da kendi hesabından aynı paylaşımı yaptı.

Ozan Tufan'ın en renkli paylaşımı! Milli futbolcu baba oluyor

YAKINLARI KUTLADI

Ozan Tufan'ın yakın arkadaşları İrfan Can Kahveci, Peri Ispartalı gibi isimler de Rojin Tufan'ın paylaşımının altına kalp emojisi bıraktı.

Ozan Tufan'ın en renkli paylaşımı! Milli futbolcu baba oluyor
Ozan Tufan güzel haberi verdi! Milli futbolcu baba oluyor

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Son Dakika Spor Ozan Tufan güzel haberi verdi! Milli futbolcu baba oluyor - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Ozan Tufan güzel haberi verdi! Milli futbolcu baba oluyor - Son Dakika
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