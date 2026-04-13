Ozan Tufan'ın Yükselişi

13.04.2026 11:41
Ozan Tufan, Trabzonspor'da son 6 maçta ilk 11'de yer alarak performansını artırdı.

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Corendon Alanyaspor ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Trabzonspor'un golünü kaydeden Ozan Tufan, son haftalarda ilk 11'in değişmez isimlerinden oldu.

Teknik direktör Fatih Tekke'nin daha önce fazla forma şansı vermediği orta saha oyuncusu, son 6 karşılaşmada ilk 11'de görev yaptı.

Ligin 24. haftasındaki Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük karşılaşmasıyla ilk 11'de forma giymeye başlayan Ozan Tufan, savunmanın sağında ve orta alanda eksiklikler nedeniyle bulduğu şansı iyi değerlendirdi.

Ozan Tufan, teknik direktör Fatih Tekke'nin sürekli forma verdiği isimlerden biri olarak 25. haftadaki Zecorner Kayserispor, 26. haftadaki Çaykur Rizespor, 27. haftadaki ikas Eyüpspor, 28. haftadaki Galatasaray ve 29. haftadaki Corendon Alanyaspor maçlarında ilk 11'de görev aldı.

Trabzonspor, Ozan Tufan'ın görev yaptığı son 6 karşılaşmada 5 galibiyet, 1 beraberlik alarak zirve yarışında hanesine önemli puanlar yazdırdı.

Alanyaspor maçında golle tanıştı

Ozan Tufan, bu sezon 20 karşılaşmada 1025 dakika sahada kalırken 1 gol attı.

Bordo-mavili futbolcu, Corendon Alanyaspor ile 1-1 biten karşılaşmada takımının golünü kaydeden isim oldu.

Performansını yükseltti

Hull City'den 2 sezon önce transfer edilerek 3+1 yıllık sözleşme imzalanan Ozan Tufan, formsuzluğuyla eleştirilen isimlerin başında gelmişti.

Bordo-mavili futbolcu, bu sezon bazı maçlarda hiç forma şansı bulamazken Kasımpaşa ile oynanan iki müsabakada 1'er, Samsunspor karşılaşmasında 2, RAMS Başakşehir mücadelesinde 4, TÜMOSAN Konyaspor ve ilk yarıdaki Zecorner Kayserispor maçında 5'er dakika görev almıştı.

Ozan Tufan, son 6 haftayla birlikte bu sezon 11 maçta ilk 11'de sahaya çıktı.

Bordo-mavili oyuncu, son haftalarda yeniden performansını yükselterek kötü günleri geride bıraktı.

Kaynak: AA

Sadettin Saran'dan takıma tam destek
Canlı yayına damga vuran an! Bakan Fidan aniden frene bastı: Burada durayım ben
Yasak aşkta kanlı son! Kocası öldürdü, aldatan kadın cinayeti üstlendi
Mezarlıkta geç gelen telefon, genç kadının sonu oldu
40 günlük savaşın maliyeti 11,5 milyar dolara ulaştı
Dünya Kupası'ndan ekonomiye 80 milyar dolarlık katkı
