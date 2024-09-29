Ozan Tufan Sakatlandı - Son Dakika
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Ozan Tufan Sakatlandı

Ozan Tufan Sakatlandı

Trabzonspor-Konyaspor maçında Ozan Tufan sakatlanarak oyunu terk etti, koltuk değnekleriyle ayrıldı.

29.09.2024 20:09
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TRABZONSPOR, Konyaspor maçının 33'üncü dakikasında rakibi ile girdiği mücadele sakatlanıp, oyuna devam edemeyen Ozan Tufan maç sonu stattan koltuk değnekleriyle ayrıldı.

Trabzonspor'un, evinde Konyaspor'u 3-2'lik skorla mağlup ettiği maçın 33'üncü dakikasında rakibi ile girdiği mücadelede yerde kalıp sakatlanan ve müsabakaya devam edemeyen Ozan Tufan maç sonu stattan değneklerle ayrıldı. Ozan Tufan'ın sağlık durumu hakkında bilgi veren Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, "Ozan Tufan'ın sakatlığı itme oldu, itmeyi abartamadığı için yanlış yaptı. Düştüğü zaman bileği döndü zannediyorum, bir yırtık var galiba, söylenen o. Bir daha bakacaklar durumuna. Maalesef sakatlandı. İki yönlü oynayacak bir oyuncu. Geçen gün topallıyordu, daha da iyi olacağını düşünüyordum ama inşallah tekrar toparlar geri döner. O tip oyuncuya ihtiyacımız var. Mesela Okay'la Lunstram daha farklı, Ozan biraz daha iki yönlü oynayan, Muhammed Cham daha çok hücum oynayan, dripling yapan, güçlü, koşan bir oyuncu, isteyen bir oyuncu. Bardhi biraz daha farklı. İşte bunlar arasında bir orta saha oluşturacağız. Ama takımın bütünü önemli bizim için" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Ozan Tufan Sakatlandı - Son Dakika

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