Ozan Tufan Sakatlandı, Koltuk Değnekleriyle Ayrıldı

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Trabzonspor'un Konyaspor'u 3-2 mağlup ettiği maçın 37. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkan Ozan Tufan, maç sonrası stadyumdan koltuk değnekleriyle ayrıldı.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Trabzonspor, evinde karşılaştığı Konyaspor'u 3-2 mağlup etti. Karşılaşmanın 37. dakikasında bordo-mavililerin orta saha oyuncusu Ozan Tufan, sakatlandı ve oyuna devam edemedi. Tufan'ın yerine Muhammed Cham oyuna dahil oldu.

Müsabakanın ardından 29 yaşındaki futbolcu, koltuk değnekleriyle stadyumdan ayrıldı. Sağ ayak bileğinde burkulma olan Ozan Tufan'ın durumu yarın çekilecek MR sonrası belli olacak. - TRABZON