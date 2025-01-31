Özbalta'dan Puan Hedefi

Spor

- Serkan Özbalta: "İstediğimiz puan ortalamasını tutturmak istiyoruz"

ÇORUM - Çorum FK Teknik Direktörü Serkan Özbalta, Bandırmaspor maçının ardından yaptığı açıklamda, "Bu ligin sonunda, inşallah her hafta üzerine koyarak gidip istediğimiz puan ortalamasını tutturmak istiyoruz" dedi.

Trendyol 1. Lig 22. haftasında Çorum FK, evinde Bandırmaspor'u 4-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında bulunan Çorum FK Teknik Direktörü Serkan Özbalta, açıklamalarda bulundu. Oyuncularını tebrik eden Özbalta, "Oyunun başından, ortasından ve bitiş düdüğüne kadar disiplinden kopmayan, istediğimiz şeyleri yapabildiğimiz bir oyun çıkarttık. Rakip takımın da iyi bir motivasyonla buraya geldiğini, kazanmak için geldiğini gördük. Derli, toplu bir halleri vardı ama bir kırılma anı yaşanacaktı. O kırılmayı biz attığımız golle yaşattık. İlk gole gelmeden, bugüne kadar neler çalışıyorsak onların bir bölümünü oyuncular yerine getirmeye başladılar. Onun akabinde de golü bulduk. Ondan sonra da girdiğimiz gol pozisyonları veya ceza sahası içine kadar getirdiğimiz toplarla, istediğimiz şekilde gelişti. İkinci golü bulduktan sonra moral üstünlüğü, oyun üstünlüğü katlanarak gitti ve 3. ve 4. gol geldi. Buradan oyuncularımı kutluyorum, hepsine tek tek teşekkür ediyorum. Güzel bir lig, çekişmeli bir lig, mücadele gücü çok yüksek bir lig" dedi.

Taraftarların desteğinin de kendileri için çok önemli olduğunu belirten Özbalta, "Bu ligin sonunda, inşallah her hafta üzerine koyarak gidip istediğimiz puan ortalamasını tutturmak istiyoruz. Ama bizi nereye götürecek bilemiyorum. İnşallah o puan ortalamasını tutturduğumuzda istediğimiz gibi ligi bitirebiliriz. Oyuncularımı ve taraftarları tebrik ediyorum. Bizi desteklediklerinde, onları arkamızda hissettiğimizde takım adapte oluyor" diye konuştu.