Özbek memnun kalmadı! Galatasaray\'da prim sistemi değişiyor

Galatasaray’da yeni sezon öncesi prim sistemiyle ilgili dikkat çeken bir değişiklik gündeme geldi.
Sarı-kırmızılı kulüpte son dönemde futbolculara ödenen yüksek primler, beklenen etkiyi yaratmadı. Başkan Dursun Özbek’in, Şampiyonlar Ligi hedefleri ve kritik galibiyetler için toplamda 15 milyon euroya yaklaşan prim dağıttığı öğrenildi.
Şampiyonluk için avantajlı konumda bulunan Galatasaray’ın Samsunspor karşısında aldığı 4-1’lik mağlubiyet, yönetimde rahatsızlık yarattı. Bu sonuç sonrası prim sisteminin verimliliği sorgulanmaya başlandı.
Yönetimin, özellikle yüksek maaşlı kadronun ekstra primlerle motive edilmesini yeniden değerlendirdiği ve yeni sezonda farklı bir prim sistemi üzerinde çalıştığı ifade ediliyor.
Ligde bitime kısa süre kala Galatasaray, Antalyaspor karşısında alacağı galibiyetle üst üste 4. şampiyonluğunu ilan etmeye hazırlanıyor.
