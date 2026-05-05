Özbek memnun kalmadı! Galatasaray'da prim sistemi değişiyor

05.05.2026 10:21
Galatasaray’da yüksek primlerin beklenen etkiyi yaratmaması sonrası, yeni sezonda prim sisteminin değişmesi gündeme geldi.

Galatasaray’da yeni sezon öncesi prim sistemiyle ilgili dikkat çeken bir değişiklik gündeme geldi.

MİLYONLUK PRİMLER TARTIŞMA YARATTI

Sarı-kırmızılı kulüpte son dönemde futbolculara ödenen yüksek primler, beklenen etkiyi yaratmadı. Başkan Dursun Özbek’in, Şampiyonlar Ligi hedefleri ve kritik galibiyetler için toplamda 15 milyon euroya yaklaşan prim dağıttığı öğrenildi.

SAMSUN MAĞLUBİYETİ SONRASI TEPKİ

Şampiyonluk için avantajlı konumda bulunan Galatasaray’ın Samsunspor karşısında aldığı 4-1’lik mağlubiyet, yönetimde rahatsızlık yarattı. Bu sonuç sonrası prim sisteminin verimliliği sorgulanmaya başlandı.

YENİ DÖNEMDE DEĞİŞİKLİK MASADA

Yönetimin, özellikle yüksek maaşlı kadronun ekstra primlerle motive edilmesini yeniden değerlendirdiği ve yeni sezonda farklı bir prim sistemi üzerinde çalıştığı ifade ediliyor.

ŞAMPİYONLUK İÇİN SON ADIM

Ligde bitime kısa süre kala Galatasaray, Antalyaspor karşısında alacağı galibiyetle üst üste 4. şampiyonluğunu ilan etmeye hazırlanıyor.

