Özbek'ten TFF ve MHK'ya Sert Tepki - Son Dakika
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Özbek'ten TFF ve MHK'ya Sert Tepki

Galatasaray Başkanı Özbek, Eyüpspor maçı sonrası TFF ve MHK'yı eleştirerek hakem Oğuzhan Çakır'ı istedi.

02.12.2024 00:16
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Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Ferhat Gündoğdu'ya tepki gösterdi.

Özbek, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında RAMS Park'ta 2-2 berabere kaldıkları ikas Eyüpspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Maçın hakemi Oğuzhan Çakır'ın performansını eleştiren sarı-kırmızılı kulübün başkanı, "Bugün sahamızda bir oyun seyrettik. Eyüpspor'u tebrik ediyorum. Aynı zamanda TFF Başkanı ve MHK Başkanı'nı da tebrik ediyorum. Çok güzel bir oyun hazırlanmış. Bunu gayet güzel oynadılar. Hakeme bir şey demiyorum. Çünkü kendisi kendisine söyleneni, görevini yaptı. MHK Başkanı'na sesleniyorum; bundan sonra Oğuzhan Çakır'ı bizim bütün maçlarımıza vermenizi istiyorum. Geçmişte söylenen, 'Türkiye'de futbol Galatasaray'a karşı oynanan bir oyun.' diye bir ifade var. Bu akşam da bir örneğini seyrettik. Sayın TFF Başkanı, geçmişte hocamızın söylediği bir söz üzerine, 'Görürsünüz bu hakemi bir daha verir miyim, vermez miyim?' dedi. İnadına bu akşam bu hakemi atadı. Bütün konuşmalarında Galatasaray var. Biz, bu akşam anladık ki federasyonu da rakipleri de yenmek zorundayız. Yönetim kurulundaki arkadaşlarıma, hocama ve oyuncularımıza sesleniyorum. Eğer hedefe gideceksek TFF'yi de MHK'yi de rakiplerimizi de yeneceğiz. Başka çaremiz yok." diye konuştu.

İbrahim Hacıosmanoğlu'nun her ortamda Galatasaray'ı hedef aldığını ileri süren Özbek, "Federasyon başkanı, televizyonlarda, sağda, solda, yalılarda, kapalı kapılar ardında Galatasaray'ı konuşuyor. Ne yaparsanız yapın Galatasaray'a diş geçiremezsiniz. Hodri meydan diyorum. Bir sonraki maça da Oğuzhan Çakır'ı istiyorum. TFF Başkanı, sürekli Galatasaray'ı hedef alıyor. Galatasaray size ne yaptı? Galatasaray, bu ülkenin bir değeridir. Kimse Galatasaray ile uğraşmaya kalkmasın. Ey MHK, bir dahaki maça da Oğuzhan Çakır'ı ver. Yoksa başka şeyler konuşacağım." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Ferhat Gündoğdu, Oğuzhan Çakır, Dursun Özbek, Galatasaray, Eyüpspor, Politika, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Özbek'ten TFF ve MHK'ya Sert Tepki - Son Dakika

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