Özbek'ten Türk Futboluna Eleştiri

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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Türk futbolundaki yapı konusuyla ilgili sorulan soruya, "Bunu yapı yapı diye konuşanlara sormak lazım. Eğer Türk futbolunda yapı varsa zaten Galatasaray'a karşı yapı var" dedi.

Galatasaray Spor Kulübü ile Pasifik Holding arasında yapılan 2024-2025 sezonu için Futbol A Takımı forma sırt sponsorluğu anlaşmasının imza töreni, Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta gerçekleştirildi. Törene Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Galatasaray Sportif AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Abdullah Kavukçu, Pasifik Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Erdoğan, CEO Fatih Nusret Dur ve basın mensupları katıldı.

Toplantıda basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Dursun Özbek, Nijeryalı futbolcu Victor Osimhen için, "Osimhen, Galatasaray Spor Kulübü'nün sporcusu. Çok da başarılı bir futbolcu. Türk futbolseverlere böyle bir futbolcuyu izlettirmekten de gurur duyuyoruz. Galatasaray'ın misyonlarından biri de bu. Geçmişe bakın Galatasaray'a kimler gelmiş; Drogba, Sneijder, Hagi, Icardi, Osimhen. Galatasaray'ın bu manada bir öncülüğü, dünya yıldızlarını seyrettirme gibi görevi olduğunu da düşünüyorum. Osimhen bu sezon bizim futbolcumuz. Sezon bitiminde transfer döneminde bütün kulüpler Osimhen gibi bir futbolcuyu transfer etmek ister. Burada en önemli faktörlerden biri, harcama limitlerinizin oluşması. Onun için daha erken. Sezonun sonuna kadar Galatasaray ligdeki 5. yıldızın peşinde koşacaktır. En önemli hedeflerinden biri o. Galatasaray'ın hem taraftarlar hem Türk futbolseverlere her zaman dünya yıldızlarını seyrettirmek isteyen bir kulüptür" diye konuştu.

"Icardi, belli bir jenerasyonu Galatasaraylı yapmıştır"

Sakatlığından dolayı uzun bir süre sahalardan uzak kalacak Arjantinli futbolcu Mauro Icardi ile ilgili gelen soruya ise Başkan Özbek, şu cevabı verdi:

"Icardi, Galatasaray için önemli bir oyuncu. Geçtiğimiz dönemdeki katkıları herkesin gözü önünde. Icardi, Galatasaraylı olarak belli bir jenerasyonu Galatasaraylı yapmıştır. Sempatisiyle, futbolda gösterdiği başarısıyla belli jenerasyonu Galatasaraylı yaptı. Bu manada Galatasaray için çok önemli bir futbolcu. Talihsiz bir sakatlık yaşadı. Şu dönemde çapraz bağlarından ameliyat geçirecek. En kısa sürede dönmesini bekleyeceğiz. Icardi, Galatasaray'ı çok seviyor. Galatasaray'ı bu kadar seven, bu kadar başarılar yaşatan bir futbolcumuza, Galatasaray yönetimi ve başkanı da gereken ilgiyi gösteriyor. İlk aşamada yanına gittim. Üzülmemesini, Galatasaray'ın onun yuvası olduğunu, kendisine 'Mart ayında bekliyorum' diye de söyledim. Sıcakkanlı bir insan. Ben onun babası yaşındayım. Başkan olarak da bu sevgi ve şefkati zaten devamlı gösteriyorum. En kötü zamanında da gösterdiğimi düşünüyorum."

"Eğer Türk futbolunda yapı varsa zaten Galatasaray'a karşı yapı var"

Türk futbolundaki yapı konusunun sorulması üzerinde de Özbek, "Bunu yapı yapı diye konuşanlara sormak lazım. Herkesin gözü önünde bir tespit var. Eğer Türk futbolunda yapı varsa zaten Galatasaray'a karşı yapı var. İnsanlar bunu evirip, çevirip başka formata sokmak istiyorlar" dedi. Dursun Özbek ayrıca yabancı VAR hakeminin geçmişte uygulandığının, Türkiye Futbol Federasyonu'nun bu konuda alacağı karara da karşı çıkmayacaklarını ifade etti.

"Bankalar Birliği'nden çıkma çalışmalarımız devam ediyor"

Bankalar Birliği'nden çıkma hedefini seçildikleri dönemden koyduklarını hatırlatan sarı-kırmızılıların başkanı, "Galatasaray'ın, Bankalar Birliği yapılandırmasından çıkma hedefini seçildiğimizden beri zaten koymuştuk. Bunu nasıl yapabileceğimizi defalarca izah ettik. Florya'daki sürecinin tamamlamasını bekliyoruz. Süreç biraz gecikti ama sonuna geldik. Florya projesinin ihalesinin yapılmasıyla beraber Bankalar Birliği'nden çıkmamız mümkün olacaktır. Şu andaki çalışmalarımız, yapılandırmadan çıkma arzumuza bağlı olarak A,B,C planlarımızı da geliştirdik. Yapılandırma anlaşmasından çıkma hedefi bütün kulüplerin var. Biz çok evvelden başlamıştık. Çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah yılbaşından evvel de çıkmaya gayret ediyoruz. Nazar değiyor. Tarih veriyorum, tutmadığı zaman taraftara izah verme durumunda kalıyoruz" şeklinde konuştu.

"Çok önemli iki sponsorluk için kendisi ile görüştük"

Geçtiğimiz günlerde Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek ile yapılan görüşmede, Çin ile yapılabilecek sponsorlukların görüşüldüğünü belirten Dursun Özbek, "Doğu Perinçek iyi bir Galatasaraylı. Bizi ziyaret etmek istedi. Biz de kendisini davet ettik, görüşme yaptık. Galatasaray'ın Uzak Doğu'da Çin ile yapacağı sponsorluk anlaşmalarında destek verebileceğini söyledi. Bu konuda birkaç öneri getirdi. Bunların Galatasaray'a gelmesi son drece normal. Galatasaray, Türk futbolunun önemli bir markası. Dünyada bilinirliği de en yüksek olan spor kulübü. Doğu Bey bunu bize getirdiği zaman, gittiği yerlerde Galatasaray'a ilgiyi görüyor ayrıca Galatasaraylı olmasından dolayı geldi. Çok önemli iki sponsorluk için kendisi ile görüştük. Çin ile ilgili görüşmelerimiz devam ediyor. Çok kısa süre sonuçlandırmaya çalışıyorum. Belki Çin'e de bir ziyaretimiz olacak. Doğu Bey'e teşekkür ediyorum. Bize gösterdiği ilgi çok önemliydi" açıklamasında bulundu.

Abdullah Kavukçu: "Transferde Galatasaray bir futbolcuyu isterse o masada oluruz"

Transferin sadece transfer döneminde olmadığını aktaran Abdullah Kavukçu ise, "Bizim vizyoner bir başkanımız var. Başkanım liderliğinde İbrahim Hatipoğlu, Maruf Güneş ile beraberiz. Sadece transfere bakmıyoruz. Kulüpler ilgili her şeye yönetim kuruluyla beraber bakıyoruz. Transferde Galatasaray bir futbolcuyu isterse o masada oluruz. Bu da başkanımın vizyonuyla. Galatasaray, hocamızın belirlediği noktalarda doğru transferleri yapabilecek güçte. Yeter ki beraber olalım. Tüm Galatasaray ailesi birlikte olursa daha çok Osimhenler geleceğine inanıyorum" diye konuştu.

İmza töreni toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi. - İSTANBUL