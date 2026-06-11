Özbelsan Sivasspor Genel Kurul Toplantısı Ertelendi - Son Dakika
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Özbelsan Sivasspor Genel Kurul Toplantısı Ertelendi

11.06.2026 15:46
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Sivasspor'un olağan genel kurul toplantısı, 22 Haziran'a ertelendi. Başkan Ali Yavuz duyurdu.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Özbelsan Sivasspor'un divan kurulu başkanı Ali Yavuz, olağan genel kurul toplantısının 22 Haziran'a ertelendiğini duyurdu.

Yavuz, kulübün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Sivas Valisi Yılmaz Şimşek ve Belediye Başkanı Adem Uzun öncülüğünde başkan ve yönetim kurulunun oluşmasına yönelik çalışmaların aralıksız devam ettiğini belirtti.

Daha önce 13 Haziran'da yapılması planlanan olağan genel kurulunun ertelendiğini hatırlatan Yavuz, "Sağlıklı bir yönetim oluşturulması için hafta sonu yapılması gereken genel kurul toplantısı 22 Haziran Pazartesi gün saat 18.00'de TSO Toplantı Salonu'nda yapılacaktır. Bir haftalık süre zarfında divan olarak futbolculara olan ödemeler de yapılacaktır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Özbelsan Sivasspor Genel Kurul Toplantısı Ertelendi - Son Dakika

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