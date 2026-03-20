Özbelsan Sivasspor, Manisa FK ile Deplasmanda Karşılaşıyor

Özbelsan Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 32. haftasında yarın deplasmanda Manisa FK ile mücadele edecek.
Kırmızı-beyazlı ekipte tedavileri devam eden Uğur Çiftçi, Rey Manaj, Charis Charisis, Daniel Avramovski ve Mert Çelik, Manisa FK maçında forma giyemeyecek.
Manisa 19 Mayıs Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Muhammet Ali Metoğlu yönetecek.
Ligde 11 galibiyet, 11 beraberlik ve 9 mağlubiyet alan Sivasspor, 44 puanla 10. sırada yer alıyor.
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?