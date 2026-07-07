Özçoban, Sivasspor Başkanlığı'na Aday Olacak

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sivasspor Kulübü Başkanı Burak Özçoban, 15 Temmuz Çarşamba günü yapılacak olağan genel kurulda aday olacağını duyurdu.

Özçoban, yazılı açıklamasında, son ana kadar, Sivassporu daha iyi yerlere taşıyabilecek güçlü bir adayın ortaya çıkmasını büyük bir sabırla beklediklerini belirtti.

Gelinen noktada, kimsenin sorumluluğu üstlenmediğini ve bu durumun kendilerini derinden üzdüğünü aktaran Özçoban, şunları kaydetti:

"Bu süreçte, yıllarca birlikte görev yaptığımız değerli yol arkadaşlarımızla yaptığımız istişareler sonucunda, güçlü bir yönetim anlayışıyla 15 Temmuz'da yapılacak kongrede Sivasspor Kulübü Başkanlığı'na yeniden aday olma kararı aldığımı değerli Sivasspor sevdalılarına ve kamuoyuna saygıyla duyuruyorum. Sivasspor'umuzun geleceği için mücadele etmeye devam ederken, tüm taraftarlarımızı da bu süreçte bizimle omuz omuza olmaya davet ediyoruz."