Özdem Suvat, Kurtuluşspor almanağını Bursaspor Başkanı Enes Çelik'e sundu - Son Dakika
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Özdem Suvat, Kurtuluşspor almanağını Bursaspor Başkanı Enes Çelik'e sundu

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Özdem Suvat, Kurtuluşspor almanağını Bursaspor Başkanı Enes Çelik\'e sundu
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Özdem Suvat, beş yılı aşkın çalışmayla hazırladığı Kurtuluşspor almanağını Bursaspor Başkanı Enes Çelik'e sundu. Suvat, yerel bir amatör kulübün almanağının Bursaspor çatısı altında bulunmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Özdem Suvat, beş yılı aşkın çalışmayla hazırladığı Kurtuluş spor almanağını Metin Yüksek ile birlikte ziyaret ettiği Enes Çelik'e sundu.

İnegöl'de uzun yıllardır öğretmenlik ve antrenörlük yapan Özdem Suvat, Kurtuluşspor'un tarihini almanakta topladı. Beş yılı aşkın hazırlık ve arşiv çalışmasıyla ortaya çıkan eserin, Bursa'da Bursaspor'un ardından bir futbol kulübü için hazırlanan ikinci almanak olduğu belirtildi.

İnegöl Vehbi Koç İlkokulu'nda görev yapan Suvat, aynı okuldaki meslektaşı Metin Yüksek ile birlikte Bursaspor Başkanı Enes Çelik'i ziyaret etti. Suvat, kulübün geçmişini kayıt altına aldığı eserini Çelik'e hediye etti.

Yerel bir amatör kulübün almanağının Bursaspor çatısı altında bulunmasından mutluluk duyduğunu belirten Suvat, "Yaptığım çalışmanın gururunu paylaşan Sayın Enes Çelik'e çok teşekkür ediyorum" dedi. Çelik de emek verilerek hazırlanan bu değerli çalışmanın kıymetinin bilinmesi gerektiğini vurguladı.

Metin Yüksek'ten teşekkür mesajı

Ziyareti sosyal medya hesabından paylaşan Metin Yüksek, yerel spor tarihine ilişkin kalıcı bir eserin Bursaspor çatısı altında koruma altına alındığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"İnegöl Kurtuluşspor Almanağı'nı hazırlayan Özdem hocamızla birlikte Sayın Enes Çelik Başkanımızı ziyaret ettik. Yerel spor tarihi adına kalıcı bir eseri Bursaspor çatısı altında koruma altına aldık."

Kaynak: İHA
Kültür SanatBursasporİnegölSporSon Dakika

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