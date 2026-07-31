Özdenur Özmez Dünya Şampiyonu! - Son Dakika
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Özdenur Özmez Dünya Şampiyonu!

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Azerbaycan'daki Dünya 17 Yaş Altı Güreş Şampiyonası'nda Özdenur Özmez altın madalya kazandı.

Azerbaycan'da düzenlenen Dünya 17 Yaş Altı Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 61 kiloda mücadele eden Özdenur Özmez, altın madalya kazandı.

Türkiye, başkent Bakü'deki organizasyonda kadınlar kategorisinde birer altın, gümüş ve bronz madalya elde etti.

Milli güreşçi Özdenur Özmez, bu yıl 17 yaş altında Avrupa şampiyonluğunun ardından dünya şampiyonluğu sevinci de yaşadı.

Özdenur, kadınlar 61 kilo finalinde ABD'li Landri Paige Von Gonten'i 10-0 teknik üstünlükle yenerek madalya kürsüsünün zirvesine çıktı.

Bu yıl 17 yaş altı kategorisinde Özdenur gibi Avrupa şampiyonu olan Kıymet Rümeysa Tezcan, 69 kilo finalinde ABD'li Taina Rose Fernandez'e yenilerek gümüş madalya aldı.

Türkiye'yi 40 kiloda temsil eden Şirin Askara ise üçüncülük müsabakasında Azerbaycanlı Gulkhanim Shirinova'yı mağlup ederek bronz madalyanın sahibi oldu. Şirin, Bulgaristan'daki 2026 Avrupa 17 Yaş Altı Güreş Şampiyonası'nda da üçüncülük elde etmişti.

Milli takımın, Azerbaycan'daki organizasyonda 1 altın, 1 gümüş ve 2 bronz olmak üzere 4 madalyası bulunuyor.

Erkekler serbest stil müsabakalarıyla devam eden Dünya 17 Yaş Altı Güreş Şampiyonası, 2 Ağustos Pazar günü sona erecek.

Kaynak: AA

Azerbaycan, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Özdenur Özmez Dünya Şampiyonu! - Son Dakika

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