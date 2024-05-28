Özel Başak Koleji Anadolu Lisesi Genç B Erkekler Basketbol Takımı Aydın İkincisi Oldu - Son Dakika
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Özel Başak Koleji Anadolu Lisesi Genç B Erkekler Basketbol Takımı Aydın İkincisi Oldu

Özel Başak Koleji Anadolu Lisesi Genç B Erkekler Basketbol Takımı Aydın İkincisi Oldu

Özel Başak Koleji Anadolu Lisesi Genç B Erkekler Basketbol Takımı, Okul sporları kapsamında düzenlenen Genç B Erkek Basketbol İl Birinciliği Müsabakalarında Aydın ikincisi oldu. Başarılı bir sezon geçiren takım, doğru planlama ve antrenmanlar sayesinde bu başarıyı elde etti. Öğrencilere ve destek olan okul yönetimine teşekkür edildi.

28.05.2024 15:48
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Özel Başak Koleji Anadolu Lisesi Genç B Erkekler Basketbol Takımı, il müsabakalarında Aydın ikincisi oldu.

Okul sporları kapsamında düzenlenen Genç B Erkek Basketbol İl Birinciliği Müsabakalarında Özel Başak Koleji Anadolu Lisesi Genç B Erkek takımı il ikincisi oldu. Aydın Özel Başak Koleji Beden Eğitimi Bölüm Başkanı Sertan Kamber; "Doğru planlama ve antrenmanlar ile sezonu verimli bir şekilde bitirdik. Öğrencilerimize ve destek olan okul yönetimimize teşekkür ediyoruz" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Özel Başak Koleji Anadolu Lisesi Genç B Erkekler Basketbol Takımı Aydın İkincisi Oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Özel Başak Koleji Anadolu Lisesi Genç B Erkekler Basketbol Takımı Aydın İkincisi Oldu - Son Dakika
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