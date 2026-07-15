Özel Çocuklar İçin Sporun Gücü

Samsun'da milli sporcu olan oğlu Salihcan'ın masa tenisi sayesinde hayatının değiştiğini gören Hüseyin Öztankal, Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonunun Samsun temsilciliğini üstlenerek özel gereksinimli çocukların yeteneklerine uygun branşlara yönlendirilmesi için çaba gösteriyor.

Down sendromlu 24 yaşındaki Salihcan Öztankal, yaklaşık 12 yıl önce beden eğitimi öğretmenlerinin yönlendirmesiyle masa tenisine başladı.

Türkiye'de katıldığı turnuvalarda elde ettiği başarının ardından Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Masa Tenisi Milli Takımı kadrosuna seçilen Salihcan, bugüne kadar uluslararası alanda bir altın, 10 gümüş, 18 bronz madalya kazandı.

Oğlunun spor sayesinde öz güven kazandığını ve günlük yaşam becerilerinin geliştiğini gören baba Hüseyin Öztankal, 2 yıl önce Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonunun Samsun temsilciliğini üstlendi.

Hüseyin Öztankal, evlerinde kalan, spor veya başka bir işle ilgilenmeyen özel gereksinimli bireylere ulaşarak yaşamlarına dokunabilmek için çalışmalar yürütüyor.

Özellikle kırsaldaki ailelere ulaşmayı hedefleyen Öztankal, çocukların yeteneklerine uygun branşlara yönlendirilmesi, antrenörlerle buluşturulması ve ailelerin bu süreçte desteklenmesi için çaba gösteriyor.

"Özel çocukların başarabileceğini anlatıyoruz"

Baba Öztankal, AA muhabirine, bu görevi resmi bir ünvandan çok özel çocuklara ve ailelerine ulaşmak için bir sorumluluk olarak gördüğünü söyledi.

Özel çocukların hangi branşta başarılı olabileceklerinin antrenörler tarafından belirlendiğini anlatan Öztankal, ailelere bu süreçte manevi destek verdiklerini dile getirdi.

Mümkün olduğunca fazla özel gereksinimli çocuğa ulaşmak istediğini vurgulayan Öztankal, "Nice Salihcanlar, nice Mehmet Yasinler, nice Ayşeler bulmak için bu yola çıktık. Kırsaldaki ailelere ulaşmaya çalışıyoruz. Evlerinde sporun ne olduğunu bilmeyen aileler var. Özel çocukların başarabileceğini anlatıyoruz." dedi.

Samsun'da özel gereksinimli sporculardan başarılı isimler yetiştiğine işaret eden Öztankal, şöyle devam etti:

"Her özel çocuğun mutlaka bir yeteneği olduğuna inanıyorum. Bu sanat olabilir, spor olabilir, kültürel bir faaliyet olabilir ama her özel çocuğun mutlaka bir kabiliyeti vardır. Benim çocuğum sporcu olduğu için sporu ön planda tutuyoruz. 2014 yılında oğlumla bu heyecana başladık. O camiada farklı özel çocuklar ve özel sporcular gördük. Dedik ki niçin Samsun'daki özel çocuklarımız da bu branşlara yönelmesin, neden çalışıp başarmasın."

"Oğlumun öz güveni geldi"

Öztankal, sporun oğlunun hayatında önemli değişiklikler sağladığına dikkati çekerek, "Oğlumun öz güveni geldi. Oğlum artık günlük yaşamda birçok işi kendi başına yapabiliyor. Kendine güveni arttı. Bireysel olarak kendi hayatını idame ettirmeye başladı. Dışarı çıkıyor, geziyor, alışverişini kendisi yapıyor. Kendisi beğeniyor, kendisi alıyor, kasaya gidip ücretini ödüyor, yemeğini yapabiliyor, annesine yardım edebiliyor. Bu da sporun verdiği zihinsel gelişim, farkındalık." ifadelerini kullandı.

Aynı kazanımları başka çocukların da elde etmesini istediklerini belirten Öztankal, ailelerin çocuklarına güvenmesi gerektiğini kaydetti.

Öztankal, bugüne kadar yaklaşık 30 çocuğa ulaştığını ve büyük bölümünü spora kazandırdığını sözlerine ekledi.