Özel milli kayakçılar, Polonya'da düzenlenecek 2024 VIRTUS Özel Sporcular Dünya Kayak Şampiyonası'nda madalya mücadelesi verecek - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Özel milli kayakçılar, Polonya'da düzenlenecek 2024 VIRTUS Özel Sporcular Dünya Kayak Şampiyonası'nda madalya mücadelesi verecek

Özel milli kayakçılar, Polonya\'da düzenlenecek 2024 VIRTUS Özel Sporcular Dünya Kayak Şampiyonası\'nda madalya mücadelesi verecek

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, Zakopane şehrinde düzenlenecek olan 2024 VIRTUS Özel Sporcular Dünya Kayak Şampiyonası'nda Türk özel sporcular madalya için mücadele edecek. Antrenörler Servet Dilik ve Osman Darel'in yönetimindeki milli takım, şampiyona için Polonya'ya gitti. Alp disiplininde II3 kategorisinde Muhsin Murat Bingül ile Aliye Zeynep Bingül, II1 kategorisinde ise Ayşe Kadar Yavuz yarışacak.

01.03.2024 12:54  Güncelleme: 13:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Özel milli kayakçılar, Polonya'da düzenlenecek 2024 VIRTUS Özel Sporcular Dünya Kayak Şampiyonası'nda madalya mücadelesi verecek.

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Zakopane şehrinde yarın başlayacak şampiyona için Özel Sporcular Kayak Milli Takımı, Polonya'ya gitti.

Antrenörler Servet Dilik ve Osman Darel'in yönetiminde şampiyona hazırlıklarını tamamlayan ay-yıldızlı özel sporculardan alp disiplininde II3 kategorisinde ilk kez Muhsin Murat Bingül ile Aliye Zeynep Bingül, II1 kategorisinde ise Ayşe Kadar Yavuz yarışacak.

Kaynak: AA

Türkiye, Polonya, Dünya, Spor, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Özel milli kayakçılar, Polonya'da düzenlenecek 2024 VIRTUS Özel Sporcular Dünya Kayak Şampiyonası'nda madalya mücadelesi verecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.03.2024 14:04:47. #1.13#
SON DAKİKA: Özel milli kayakçılar, Polonya'da düzenlenecek 2024 VIRTUS Özel Sporcular Dünya Kayak Şampiyonası'nda madalya mücadelesi verecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement