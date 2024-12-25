Özel Öğrenciler İçin Spor Etkinliği

Spor

Sinop'un Boyabat ilçesinde özel eğitim okullarındaki öğrencilerine yönelik Mutlu Çarşamba Projesi kapsamında sportif etkinlikler düzenlendi.

Boyabat Spor Salonu'nda etkinlikte kurulan sportif istasyonlarda öğrenciler, antrenörler nezaretinde spor yapma imkanı buldu.

İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Faruk Erdem, AA muhabirine, etkinliğin amacının özel öğrencilerin sosyal olarak gelişmelerine olanak sağlamak olduğunu söyledi.

Proje dahilinde çarşamba günleri çocuklarla bir araya geldiklerini vurgulayan Erdem, şunları kaydetti:

"Çalışmamızın içeriğinde Boyabat Gençlik ve Spor Müdürlüğü ve Gençlik Merkezi Müdürlüğümüz antrenör, gençlik liderleri, diğer görevlilerle, özel öğrencimizle sekiz dalda spor etkinliklerini gerçekleştiriyor. Özel öğrencilerimizin en güzel şekilde spor aktivitelerini ve oyunlarını oynamasını sağlıyoruz. Etkinliğimizdeki amacımız özel öğrencilerimizin, özel çocuklarımızın sosyal alanlara, sportif etkinliklere katılması ve güzel zamanlar geçirmelerini sağlamaktır."