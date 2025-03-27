Özel Sporcular Avrupa Şampiyonası\'nda Mücadele Edecek

Özel Sporcular Atletizm Milli Takımı, 29-30 Mart tarihlerinde Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de düzenlenecek Özel Sporcular Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası için Finlandiya'nın başkenti Helsinki'ye gitti.

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu bünyesinde yer alan milli sporcular, Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda mücadele edecek. Finlandiya'ya giden milli takım kafilesinde Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Asbaşkanı Ensar Kurt'un yanı sıra Yüksek Performans Direktörü Aytunç Göz, Milli Takım Antrenörleri Damla Tan, Muzaffer Tolun, Serdar Akad, Sevda Kalkan, Psikolog Beyzanur; sporculardan Aysel Önder, Fatma Damla Altın, Esra Bayrak, Ebrar Keskin, Muhammet Atıcı, Reyhan Taşdelen, Eda Yıldırım, Edanur Akın, Doğukan Bostancı, Mustafa Yıldırım, Emir Yağız Salcı, Mehmet Emin Eğilmez, Muhammet Arif Çenesiz ve Elif Bayrak yer aldı.

Asbaşkan Kurt, Avrupa Şampiyonası'ndaki hedefleriyle ilgili yaptığı açıklamada, "Sporcularımız sahada sadece kendileri için değil, ülkemiz için mücadele ediyor. Rekorların kırıldığı, tarih yazılan bir şampiyona bizi bekliyor. İnşallah rekorlarla, madalyalarla yurda döneceğiz" dedi.

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın ise, "Bu takım, inancın ve mücadelenin en güzel örneğidir. Avrupa Şampiyonası'nda yine adımızı altın harflerle yazdıracağız. Sporcularımıza güvenimiz tam" diyerek milli sporculara başarılar diledi. - İSTANBUL