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"Özel sporcular tarih yazdılar" - Son Dakika

"Özel sporcular tarih yazdılar"

03.12.2021 10:44
"Özel sporcular tarih yazdılar"

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu (TÖSSFED) Başkanı Birol Aydın, 2021 yılında yeni tip koronavirüse (Kovid-19) rağmen özel sporcular ile Türkiye'ye Avrupa ve dünyadaki şampiyonalarda ilk madalyaları ve kupaları kazandırdıklarını belirtti.

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu (TÖSSFED) Başkanı Birol Aydın, 2021 yılında yeni tip koronavirüse (Kovid-19) rağmen özel sporcular ile Türkiye'ye Avrupa ve dünyadaki şampiyonalarda ilk madalyaları ve kupaları kazandırdıklarını belirtti.

TÖSSFED Başkanı Aydın, "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" dolayısıyla AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Engelli bireylerin haklarına adil bir şekilde kavuşmaları için bugünün toplumsal farkındalığa katkı sağlamasını dileyen Başkan Aydın, federasyon olarak özel bireylerin sosyal ve fiziksel şartlarının iyileştirilmesi için yoğun çalıştıklarını söyledi.

"Özel sporcularımızın hayatlarını kolaylıkla sürdürebilmeleri bizim için yalnız bir günün değil, her günün önemli gündem maddesidir" diyen Aydın, şöyle devam etti:

"Sporda engelleri kaldırmak, engelli bireylerimizi sporla sosyal hayata adapte etmek, yurt içi, yurt dışı ve milli takım kampları ile onları şampiyonalara hazırlamak için gönüllü bir ordu ile Edirne'den Kars'a tüm özel çocuklarımızı sporla buluşturmak gayesiyle 2012 yılından beri çıktığımız bu yolda ilkleri başarmanın mutluğunu yaşıyoruz. 2024 Paris Paralimpik Oyunları ve 2024 Antalya Trisome Oyunları'nda da yine ilkleri başarmak için çok çalışacağız."

Aydın, TÖSSFED olarak düzenledikleri spor ve eğitim faaliyetleriyle bütün özel bireylerin hakkını adil biçimde gözettiklerini, "önce insan" şiarı ile hizmete çalıştıklarını belirtti.

Burslarla ve ödüllerle özel sporcular destekleniyor

Özel sporcuların elde ettiği kazanımlara dikkati çeken Aydın, şunları söyledi:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın başlatmış olduğu tesisleşme hamlesi ile inşa edilen spor tesisleriyle tüm engelli bireylerimizin spora kolay erişimi sağlandı. Gençlik ve Spor Bakanlığımızın yürütmüş olduğu 'yetenek taramaları' ile yeni şampiyonlar sporla buluşturuldu. Olimpik ve paralimpik sporcu bursu ile binlerce sporcumuza burs bağlandı. Değişen ödül talimatı ile yüzlerce özel sporcumuz Avrupa ve dünya şampiyonalarında kazanmış oldukları başarılardan sonra ödül almaya hak kazandı."

Her özel çocuğun yapacağı bir spor branşının bulunduğunu ifade eden Başkan Aydın, "15 branşta 30 binin üzerinde özel çocuğumuza spor yaptırıyor, açtığımız antrenör semineri ve kursları ile yüzlerce antrenör yetiştiriyoruz. Sonuç olarak özel sporcular ile engelleri birlikte aşıyor, başarıdan başarıya birlikte koşuyoruz. İlkleri başaran federasyonumuz özel çocuklarımız için çalışmaya devam edecek." şeklinde konuştu.

Özel sporcuların döktüğü alın terinin her türlü zorluğa yılmadan, yorulmadan ve yeni baştan işe koyulmaları için motivasyon kaynağı oluşturduğunu vurgulayan Aydın, "Özel bireylerimizin sporun birleştirici ve iyileştirici gücünden faydalanarak hayata dört elle sarılmaları, bizim de yarınlara dair umudumuzu artırmaktadır. İnancım odur ki sporu hayatının önemli bir parçası kılan bireylerimizin her birinde sarsılmaz bir inanç ve özveri mevcuttur." dedi.

Tarih yazdılar

Türkiye adına çok önemli madalyalar kazandıklarını da hatırlatan Başkan Aydın, "Yakın tarihte, Virtüs Dünya Atletizm Şampiyonluğu'nu, Down Futsal Milli Takımımızla Avrupa Şampiyonluğu'nu, down basketbol, down judo, down masa tenisi ve down atletizm milli takımlarımız ile kupaları getirdik. Yüzlerce madalya ve kırılan onlarca rekor ile 2022-2024 yıllarında da yeni madalyalar, yeni rekorlar için durmak yok çalışmaya devam diyoruz." ifadelerini kullandı.

Başkan Aydın, özel sporcuları için çok önemli ve anlamlı olan bu özel günde daima kendilerinin yanında olacaklarına dair kararlılığı bir kez daha ifade ettiğini belirterek, "Biliyoruz ki bu yolda ne kadar emek sarf etsek azdır. Özel Sporcularımızın her biri mutlu, konforlu ve kolay bir hayat standardına kavuşuncaya kadar gayretlerimizi aralıksız sürdüreceğiz. Amacımız, özel sporcularımız için çok daha fazla çalışmak ama aynı zamanda çözüm ortağı olarak kendileriyle yol arkadaşlığı yapmaktır." dedi.

Özel sporcular tarih yazdılar
Özel sporcular tarih yazdılar
Özel sporcular tarih yazdılar

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Kaynak: AA

Son Dakika Spor 'Özel sporcular tarih yazdılar' - Son Dakika Spor


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