Özel Sporcular Türkiye Yüzme Şampiyonası, Kayseri'de başladı.
Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonunun organize ettiği şampiyona, Melikgazi ilçesindeki Kadir Has Yüzme Havuzu'nda gerçekleştiriliyor.
Organizasyona, il müsabakalarında barajı aşan 291 erkek ve 86 kadın sporcu katılıyor.
Otizm, down ve mental kategorisinde gerçekleştirilen şampiyona, yarın final yarışlarıyla tamamlanacak.
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