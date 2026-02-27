Özel Sporcular Yunanistan'da Madalya Avında - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Özel Sporcular Yunanistan'da Madalya Avında

27.02.2026 14:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye'nin özel milli yüzücüleri, Yunanistan'daki 5. Açık Yüzme Turnuvası'nda yarışacak.

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu (TÖSSFED) bünyesindeki özel milli yüzücüler, Yunanistan'da yarın başlayacak 5. Açık Yüzme Turnuvası'nda madalya mücadelesi verecek.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre özel milli yüzme takımı, 28 Şubat-1 Mart tarihlerinde Yunanistan'ın Selanik kentinde düzenlenecek organizasyona katılmak üzere bu ülkeye gitti.

Turnuvada Türkiye'yi S14 mental kadınlar kategorisinde Seçil Açıkgöz ve Zeynep Duru Çifçi, S14 mental erkekler kategorisinde ise Korcan Bulut Özdemir, Ulaş Yılmazoğlu ve Eymen Özdemir temsil edecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TÖSSFED Başkanı ve Dünya Virtus Yönetim Kurulu Üyesi Birol Aydın, milli sporculara ve teknik ekibe başarılar diledi.

Kaynak: AA

Yunanistan, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Özel Sporcular Yunanistan'da Madalya Avında - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Miçotakis’in ’Türkiye sınırı’ hamlesi Yunanistan’ı karıştırdı Miçotakis'in 'Türkiye sınırı' hamlesi Yunanistan'ı karıştırdı
Karaköy’de vapur tekneye çarptı, denize düşen kişi halatla kurtarıldı Karaköy'de vapur tekneye çarptı, denize düşen kişi halatla kurtarıldı
Instagram’da intiharla ilgili tekrarlı aramalar yapan gençlerin ebeveynlerine uyarı gönderilecek Instagram'da intiharla ilgili tekrarlı aramalar yapan gençlerin ebeveynlerine uyarı gönderilecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Başbakanı Üstel’i kabul etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Başbakanı Üstel'i kabul etti
Şehir merkezinde kayak yaptı Şehir merkezinde kayak yaptı
16 yaşındaki çocuk akranına yapmadığını bırakmadı O anlar kameralarda 16 yaşındaki çocuk akranına yapmadığını bırakmadı! O anlar kameralarda

15:55
ABD’nin İsrail Büyükelçisi: Ülkeyi bugün terk edin
ABD'nin İsrail Büyükelçisi: Ülkeyi bugün terk edin
15:52
İşte 14 aylık İkra bebeği hastanelik edenlere istenen ceza Skuter silah sayıldı
İşte 14 aylık İkra bebeği hastanelik edenlere istenen ceza! Skuter silah sayıldı
14:36
Yol bitti, göl başladı Konya’dan Antalya’ya sörf yaptı
Yol bitti, göl başladı! Konya'dan Antalya'ya sörf yaptı
14:17
Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
13:55
Dünyayı tedirgin eden savaşa bir ülke daha dahil olabilir
Dünyayı tedirgin eden savaşa bir ülke daha dahil olabilir
13:53
İkisi de 13 yaşındaydı Ölüm anları anbean kamerada
İkisi de 13 yaşındaydı! Ölüm anları anbean kamerada
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2026 16:23:35. #7.12#
SON DAKİKA: Özel Sporcular Yunanistan'da Madalya Avında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.