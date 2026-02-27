Özel Sporcular Yunanistan'da Madalya Avında

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu (TÖSSFED) bünyesindeki özel milli yüzücüler, Yunanistan'da yarın başlayacak 5. Açık Yüzme Turnuvası'nda madalya mücadelesi verecek.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre özel milli yüzme takımı, 28 Şubat-1 Mart tarihlerinde Yunanistan'ın Selanik kentinde düzenlenecek organizasyona katılmak üzere bu ülkeye gitti.

Turnuvada Türkiye'yi S14 mental kadınlar kategorisinde Seçil Açıkgöz ve Zeynep Duru Çifçi, S14 mental erkekler kategorisinde ise Korcan Bulut Özdemir, Ulaş Yılmazoğlu ve Eymen Özdemir temsil edecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TÖSSFED Başkanı ve Dünya Virtus Yönetim Kurulu Üyesi Birol Aydın, milli sporculara ve teknik ekibe başarılar diledi.