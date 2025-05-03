Özel Sporcular Yüzme Takımı Avrupa Oyunları'na Hazırlanıyor - Son Dakika
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Özel Sporcular Yüzme Takımı Avrupa Oyunları'na Hazırlanıyor

Özel Sporcular Yüzme Takımı Avrupa Oyunları\'na Hazırlanıyor

Özel Sporcular Yüzme Milli Takımı, EPYG için Ankara'da kampa girdi. Hedef madalyalar.

03.05.2025 18:16
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Özel Sporcular Yüzme Milli Takımı, Avrupa Para Gençlik Oyunları (EPYG) hazırlıkları için Ankara Üniversitesi tesislerinde kampa girdi.

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 21-28 Temmuz tarihlerinde İstanbul'da yapılacak Avrupa Para Gençlik Oyunları için özel sporculara Ankara Üniversitesi kapılarını açtı.

Yüzme branş koordinatörü Muhsine Dalgıç'ın koordinesinde başlayan kampa, özel sporculardan Korcan Bulut Özdemir, Ulaş Yılmazoğlu, Eymen Özdemir, Zeynep Duru Çiftçi, Gizem Koyunbakan, Yunus Emre Çakır ile refakatçileri katılıyor.

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın, kampa ilişkin açıklamasında şunları kaydetti:

"Hedefimiz ülkemizde ilk defa yapılacak Avrupa Para Gençlik Oyunları'nda madalyaları kazanmak ve ülkemizi başarıyla temsil etmek. 20 yaş altı gruplarında yapılacak olan oyunlara genç bir takım ile hazırlanıyoruz. İlk hedefimiz Avrupa Para Gençlik Oyunları, esas hedefimiz ise 2028 yılında ABD'de yapılacak Los Angeles 2028 Paralimpik Oyunları'dır. Milli takım kampımıza desteklerinden dolayı Ankara Üniversitesi Rektörü Sayın Prof. Dr. Necdet Ünüvar'a teşekkür ediyorum."

Kaynak: AA

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