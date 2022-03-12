Özer Hurmacı futbolu bıraktı - Son Dakika
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Özer Hurmacı futbolu bıraktı

12.03.2022 10:11
Özer Hurmacı futbolu bıraktı

Bir dönem Fenerbahçe ve Trabzonspor'da forma giyen Özer Hurmacı, aktif futbolculuk kariyerini noktaladı.

Bir dönem Fenerbahçe ve Trabzonspor'da forma giyen Özer Hurmacı, aktif futbolculuk kariyerini noktaladı.

Son olarak geçen sezon Bursaspor'da görev yapan 35 yaşındaki Özer Hurmacı, Instagram hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Futbol bana çok güzel ve özel duygular tattırdı. Çocukluğumda, gençliğimde ve hayatımın her anında futbol var oldu. Benim için artık aktif futbolculuk kariyerimi noktalama vakti. Bu güzel yıllarda yanımda olan başta saygıdeğer hocam Aykut Kocaman'a, Fenerbahçe, Trabzonspor, Ankaraspor, Bursaspor ve formalarını gururla taşıdığım tüm değerli camialara teşekkürlerimi sunuyorum. Desteklerini iyi günde, kötü günde esirgemeyen başta aileme ve tüm taraftarlara ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Farkında olmadan üzdüğüm, kırdığım, sinirlendirdiğim birileri varsa haklarını helal etsinler. Her son yeni başlangıçlar demektir. Yeni maceralarda görüşmek üzere. Kalın sağlıcakla."

Orta sahada oynayan Özer Hurmacı, kariyerinde Ankaraspor, Fenerbahçe, Kasımpaşa, Trabzonspor, Akhisar Belediyespor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Demir Grup Sivasspor ve Bursaspor'da forma giydi. Özer, 2 kez de A Milli Takım'da görev yaptı.

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Özer Hurmacı, Trabzonspor, Fenerbahçe, Bursaspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Özer Hurmacı futbolu bıraktı - Son Dakika


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