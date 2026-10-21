Özer Hurmacı, İstanbulspor\'da 5 yıllık sözleşmeyi Başkan Sarıalioğlu ile imzaladı

İstanbulspor, Olcay Demir ile yollarını ayırmasının ardından takımın başına Teknik Direktör Özer Hurmacı'yı getirdi.

İstanbulspor'dan yapılan açıklamada, "Yeni Teknik Direktörümüz Özer Hurmacı, Başkanımız Ecmel Faik Sarıalioğlu ile bir araya gelerek kendisini kulübümüze bağlayan 5 yıllık profesyonel sözleşmeye imzasını attı. Teknik Direktörümüz Özer Hurmacı'ya hoş geldin dileklerimizi iletiyor, kulübümüz çatısı altında nice başarılar diliyoruz" denildi.