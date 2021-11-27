Özgürlüğü havuzda bulan görme engelli milli yüzücünün hedefi, paralimpik şampiyonluğu

Doğuştan görme engelli olan ve ortaokuldayken yüzmeye başlayan milli sporcu Mustafa Aslan, başarılarıyla göz dolduruyor.

Yaşam enerjisi ve çalışkanlığıyla engellilere örnek olan 22 yaşındaki Mustafa, 9 yıl önce yüzmeye başladı.

Gaziantep Görme Engelliler Ortaokulunda okurken yeteneği keşfedilen Aslan, aralarında Türkiye birinciliklerinin de bulunduğu 60'a yakın dereceye imza attı.

Gündüzleri yüzde 50 oranında olan görme yeteneğini akşam saatlerinde tamamen kaybeden Aslan, yüzmedeki başarılarıyla milli takıma kadar yükselirken, hedefini Fransa'da düzenlenecek 2024 Paralimpik Oyunları'nda şampiyonluk olarak belirledi.

Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Bölümü 3. sınıf öğrencisi olan Mustafa Aslan, AA muhabirine, 2013'te ilk katıldığı yarışmada Türkiye ikincisi olduğunu, 2014'te 6 madalya kazandığını, daha sonra ise 2015'te milli takım hazırlık kampına davet edildiğini anlattı.

Aralarında birinciliklerin de bulunduğu 60'a yakın derecesi olduğunu aktaran Aslan, 2 Avrupa Şampiyonası'na katıldığını, İrlanda Cumhuriyeti'nde yapılan organizasyonda 100 metre serbestte yedinci olduğunu belirtti.

"Yüzme sayesinde dezavantajlarımı ortadan kaldırdım."

Yüzmeye başladıktan sonra hayatının çok değiştiğini aktaran Aslan, şunları kaydetti:

"Bir projeyle başladım bu işe ve aşık oldum. Hayatımda sosyal ve fiziksel anlamda çok şeyi değiştirdi. Hatta dünyaya bakış açımı da değiştirdi. Benim gibi bir sürü engelli insanla tanıştım. Diğer arkadaşlara baktığımda çok kötü olmadığımı fark ettim. Yüzme sayesinde dezavantajlarımı ortadan kaldırdım. Mesela mutsuz olduğumda, olumsuz bir şey yaşadığımda yüzüyorum ve hiçbir şey aklıma gelmiyor. Terapi gibi geliyor, özgür hissediyorum. Burası benim yaşam alanım. Ne kadar kötü bir gün yaşarsam yaşayayım, havuza girdiğim zaman mutsuzluklar uçup gidiyor."

Haftanın 6 günü yaptığı antrenmanlarla paralimpik oyunlarına hazırlanan Aslan, Paris 2024'te derece hedeflediğini, Türk bayrağını göndere çektireceğine inancının tam olduğunu sözlerine ekledi.