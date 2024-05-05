Özhan Pulat: 1 puan bizi ligde tutabilir

Spor

- Özhan Pulat: "3 puan alamadık ama belki bu 1 puan bizi ligde tutacak"

GAZİANTEP - Hatayspor Teknik Sorumlusu Özhan Pulat, deplasmanda 1-1 berabere bitirdikleri Gaziantep FK maçının ardından, "3 puan alamadık ama belki bu 1 puan bizi ligde tutacak" dedi.

Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında konuk olduğu Gaziantep Futbol Kulübü ile 1-1 berabere kaldı. Bu sonuçla Hatayspor puanını 34'e, Gaziantep FK ise 35' yükseltirken iki takım da düşme hattından kurtarılamadı.

Maç sonu konuşan Hatayspor Teknik Sorumlusu Özhan Pulat, galibiyete yakın taraf olduklarını belirterek, kazanamadıkları için üzgün olduklarını söyledi. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Özhan Pulat, "Takımla çok kısa zaman geçirdik. Takıma 2 gündür ne oynamak istediğimizi göstermeye çalıştık. Gaziantep takımının savunmanın arkasında zaafları olduğunu biliyorduk. Buna yönelik hücumlar planladık. Genel anlamda iyi bir oyun oynadık. Bugün aldığımız 1 puan beklediğimiz bir puan değildi. Haftalardır kazanamıyoruz. Bugün 3 puana yakın olan taraf bizdik. Bu maçta 3 puanı alamadık ama belki de buradan aldığımız 1 puan sezon sonu bizi ligde tutacaktır" ifadelerini kullandı.