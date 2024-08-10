Özhan Pulat: Galatasaray'a verilen penaltı ağır oldu - Son Dakika
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Spor

Özhan Pulat: Galatasaray'a verilen penaltı ağır oldu

Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Özhan Pulat, Trendyol Süper Lig'de Galatasaray'a 2-1 kaybettikleri maçta aleyhlerine verilen penaltının ağır olduğunu savundu. Pulat, maç sonrası yaptığı açıklamada Galatasaray'ın duran toplarda etkili olduğunu belirtti ve penaltı kararını eleştirdi.

10.08.2024 00:41
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Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Özhan Pulat, Trendyol Süper Lig'de 2024-2025 sezonunun açılış maçında Galatasaray'a 2-1 kaybettikleri maçta aleyhlerine verilen penaltının ağır olduğunu savundu.

Pulat, RAMS Park'ta yapılan müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Galatasaray'ın Turkcell Süper Kupa maçında Beşiktaş'a farklı kaybettiğini hatırlatan Pulat, "Önemli bir final karşılaşmasında 5 gollü mağlubiyeti olan Galatasaray'ın ilk 30 dakikadaki taraftar desteğiyle yapacağı yüksek şiddetli ön alan baskısına hazırlıklı olarak başladık. Böyle bir atmosferde lig şampiyonunun ilk maçında akıllı bir strateji geliştirmemiz gerekiyordu. Galatasaray, akan oyunda değil ama duran toplarda çok fazla pozisyona girdi. Burada adam paylaşımlarını iyi yaptık. Kalecimiz Erce de üstün performans gösterdi. 1-0 öne geçtik. Arkada daha fazla alan bırakacaklarını düşünüyordum. Ancak maalesef bir penaltı bütün planlarımızı altüst etti." diye konuştu.

Özhan Pulat, maçın 80. dakikasındaki penaltı kararını ağır bulduğunu ileri sürerek, "Burada 'Üç puanı alabilir miydik?' diye düşünürken eli boş döndük. Rakibimizin galibiyetini gölgelemek istemiyorum ama bu tarz penaltılar yakın zamanda canımızı çok acıttı. Çok emek veriyoruz, çabalıyoruz. Bu kadar basit rakiplerimizin gerisine düşmek istemiyoruz. Bir var oluş mücadelesi veren bir Hatayspor var. Bu penaltı verilmeseydi bizim için çok daha iyi olurdu. Ben penaltı kararının ağır olduğunu düşünüyorum. Mazeret olarak bunun ardına sığınmıyorum ve Galatasaray'ı tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Bordo-beyazlı takımın teknik direktörü, Galatasaray'ın duran top organizasyonlarına önlem aldıklarını aktararak, "Duran toplar geçen sezon bizim için ciddi bir kanayan yaraydı. Sadece bir gün duran top çalıştık. Birkaç topa vurdurduk ama normal şartlarda buna hazırlanmasak ve bu stratejilerini bilmesek daha ağır bir mağlubiyet alabilirdik." şeklinde görüş belirtti.

Pulat, bu sezonki hedefleriyle ilgili, "Mücadele etmek için çok fazla gerekçemiz var. Birçok kulüp taraftarı için hobi olan galibiyet mutluluğu Hatay için güneş ışığı. Alacağımız bir galibiyet Hatay'daki insanların konteynerlerdeki hayatlarının iyi geçmesini sağlıyor. Diğer taraftarlara göre galibiyetlere daha fazla ihtiyaç duyuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Özhan Pulat, henüz hazır olmadan Galatasaray ile ilk maçı oynamanın avantaj, Beşiktaş'a 5-0 yenilen takımla oynamanın ise dezavantaj olduğunu dile getirdi.

Kaynak: AA

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