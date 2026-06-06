Özkan Arseven'in Annesi Vefat Etti

Beşiktaş Kulübünde basketbol faaliyetlerinden sorumlu yönetim kurulu üyesi Özkan Arseven'in annesi Melahat Arseven, hayatını kaybetti.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre Arseven'in vefatı nedeniyle üzüntü duyulduğu vurgulanarak merhumeye Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileğinde bulunuldu.
Melahat Arseven'in cenazesinin yarın Levent'teki Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'nde öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından Feriköy Mezarlığı'nda toprağa verileceği belirtildi.
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