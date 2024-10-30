Özkan Kardeşlerden Avrupa Halterinde Bronz

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Polonya'da düzenlenen Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası'nda 23 yaş altı kadınlar 64 kiloda bronz madalya kazanan Aysel Özkan ile 55 kiloda bronz alan kardeşi Cansel Özkan, aynı şampiyonada madalya kazanmanın sevincini yaşıyor.

Başkent Varşova'daki Raszyn Centrum Spor Salonu'nda devam eden şampiyonada 23 yaş altı kadınlar 64 kiloda koparmada 97 kilo ile bronz madalya kazanan Aysel ile aynı kategoride 55 kiloda koparmada 83 kiloyla bronz madalya alan Cansel Özkan kardeşler, duygularını AA muhabirine anlattı.

Aynı şampiyonada kardeşiyle yarışmanın ve madalya kazanmanın gurur verici olduğunu belirten Aysel Özkan, "Çok mutluyuz daha güzel bir sonuç da alabilirdik ama gurur verici bir duygu. En azından ülkemiz adına ikimiz de birer bronz madalya kazandık çok mutluyuz. Şu ana kadar 3 büyükler kategorisinde 3 de alt yaş gruplarında Avrupa'da 6 madalya kazandım." dedi.

Yeni hedefinin gelecek yıl büyükler Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazanmak olduğunu dile getiren Aysel, "Haltere kardeşimle beraber başladık, yaklaşık 9 yıldır bu sporu yapıyoruz. Madalyamı öncelikle anneme ve ülkeme armağan ediyorum. Atatürk'ümüzün bıraktığı mirasın devamını getiriyoruz, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'mız kutlu olsun. Ülkemiz adına çalışmaktan asla vazgeçmeyeceğiz." diye konuştu.

Aynı yarışmada kız kardeşiyle birlikte altın madalya kazanmayı istediklerini anlatan Aysel, "2028 Los Angeles Olimpiyatları'na gidebilmek için de elimden geleni yapacağım ve ülkeme bir olimpiyat madalyası kazandıracağım inşallah." ifadelerini kullandı.

Ankara Büyükşehir Belediyespor'un haltercileri olduklarını da belirten Aysel, "Buraya kadar beraber gelmemiz, emek vermemiz bu şampiyonaya birlikte katılmamız gurur verici bir duygu. Cansel ile haltere beraber başladık ama o benden önce ilk şampiyonluğunu kazanmıştı. Varşova'da bu madalyayı kazanmasına kardeşim adına çok sevindim, bundan sonra da daha güzel madalyalar gelecek buna inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Cansel Özkan: "Daha iyi dereceler elde edeceğim"

Polonya'da bronz madalya kazanan Cansel Özkan da duygularını şöyle anlattı:

"Birçok başarı elde ettim küçük yaş gruplarında ilk yarışmamda altın madalya kazandım. Yıldızlar dünya şampiyonu oldum, gençler Avrupa'da ve dünyada ikincilik madalyalarım oldu. Müsabakaların üst üste olmasından dolayı sakatlıklarım oldu ve spora iki yıl ara vermiştim bu aradan sonra Polonya'da podyuma çıkarak ülkemi temsil ettim. Akdeniz Oyunları'nda da üçüncü oldum. İki yıl ara verdiğim için Varşova'da biraz heyecan vardı yine de bu derece iyiydi. Bu madalya koparmada geldi, silkmede de son hakkımı yapsaydım madalya gelecekti. İtalyan rakibim beni bir kilo geçti o kazandı. Bu yarışma benim için bir başlangıç daha iyi dereceler elde edeceğim."

Kardeşiyle Avrupa'da aynı şampiyonada yarışmalarının mutluluğuna ilişkin de Cansel, "Çok mutluyum kardeşim en büyük destekçim, yarışmada yanımdaydı beni izledi, motive etti. Tribünden bana seslenmesi; 'Cansel sen yaparsın' demesi çok rahatlatıyor, çok güzeldi. Önümüzde bir Avrupa Şampiyonası daha var orada ikimiz de birer altın madalya kazanmak istiyoruz. Daha önce aynı kiloda Avrupa Şampiyonası'nda rakip olarak da yarışmıştık." şeklinde konuştu.